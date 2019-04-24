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Не пропустил скорую в Серебрянке: стала известна мера наказания для водителя
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поставлена точка в резонансной истории автохамства. Наказан водитель, не пропустивший скорую в одном из столичных дворов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель легковушки заблокировал проезд скорой в Минске: комментарий ГАИ
Напоминаем: все произошло 7 апреля в Серебрянке. Медицинская машина 20 минут не могла проехать на вызов из-за заблокировавшего дорогу автомобиля. После разбирательства сотрудники ГАИ нашли виновника дорожного конфликта. Водитель легкового авто получил штраф более 250 рублей и лишен права управлять авто на три месяца.
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Новости Беларуси. Поставлена точка в резонансной истории автохамства. Наказан водитель, не пропустивший скорую в одном из столичных дворов, сообщили в программе...
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