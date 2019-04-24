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В Минске начали работать аттракционы в парках

25.04.2019 00:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аттракционы в минских парках 24 апреля приняли первых посетителей. В 2019 году на неделю раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас развлечения можно найти в четырех парках: Горького и Челюскинцев, имени 900-летия Минска, 50-летия Октября.

В Минске начали работать аттракционы в парках

Кстати, в парке Челюскинцев часть детских аттракционов вскоре переместят на новую локацию возле танцевальной площадки. Дополнительно сюда привезут надувную горку и лабиринт. Очереди к кассам в парках Горького и Челюскинцев в этом году должны исчезнуть, ведь покупать билеты на карусели стало удобнее. Гости теперь могут приобрести карты посетителей, на которые можно будет «записать» любую сумму. Использовать деньги можно будет весь сезон. 
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Аттракционы в минских парках 24 апреля приняли первых посетителей. В 2019 году на неделю раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
 
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