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В Минске начали работать аттракционы в парках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Аттракционы в минских парках 24 апреля приняли первых посетителей. В 2019 году на неделю раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Сейчас развлечения можно найти в четырех парках: Горького и Челюскинцев, имени 900-летия Минска, 50-летия Октября.
Кстати, в парке Челюскинцев часть детских аттракционов вскоре переместят на новую локацию возле танцевальной площадки. Дополнительно сюда привезут надувную горку и лабиринт. Очереди к кассам в парках Горького и Челюскинцев в этом году должны исчезнуть, ведь покупать билеты на карусели стало удобнее. Гости теперь могут приобрести карты посетителей, на которые можно будет «записать» любую сумму. Использовать деньги можно будет весь сезон.
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Новости Беларуси. Аттракционы в минских парках 24 апреля приняли первых посетителей. В 2019 году на неделю раньше, сообщили в программе «Столичные подробности» на...
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