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Сезон фонтанов откроют 26 апреля представлением у Большого театра

25.04.2019 00:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 26 апреля в столице стартует сезон фонтанов. Первым в столице заработает рукотворный гейзер у театра оперы и балета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сезон фонтанов откроют 26 апреля представлением у Большого театра

Именно там проведут торжественную церемонию. Праздник начнется в 17:00. Организаторы подготовили яркое представление, где соединятся классический балет, современная хореография, народный танец и показательные состязания в карате.
 
 
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Новости Беларуси. 26 апреля в столице стартует сезон фонтанов. Первым в столице заработает рукотворный гейзер у театра оперы и балета, сообщили в программе...
 
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