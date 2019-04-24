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Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»

25.04.2019 00:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 апреля в Минске стартовал представительный международный турнир среди хоккеистов 2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»

Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
Мы взяли три сегодня по этому возрасту ведущие школы: «Динамо», «Юность» и «Неман-Гродно». Поэтому это хороший международный опыт для белорусских детей. Сравнить (наверное, как сверить часы) тренерам, посмотреть, на каком уровне находятся ведущие хоккейные страны пока клубных команд. К 2021 году мы надеемся привести сюда главный world select на уровне сборной.

Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»

Все подробности в видеоматериале Ярослава Писаренко.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Новости Беларуси. 24 апреля в Минске стартовал представительный международный турнир среди хоккеистов 2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
 
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