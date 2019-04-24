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Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 24 апреля в Минске стартовал представительный международный турнир среди хоккеистов 2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Дмитрий Басков, генеральный директор ХК «Динамо-Минск»:
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Дмитрий Басков о турнире среди хоккеистов 2006 года рождения: «Это хороший международный опыт для белорусских детей»
Новости Беларуси. 24 апреля в Минске стартовал представительный международный турнир среди хоккеистов 2006 года рождения, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
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