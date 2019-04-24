Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Мы получили письмо от PERN, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время приходит в пункт приемки поставок «Адамово». В 22.00 по варшавскому времени (23.00 по минскому) 24 апреля они приостановили отбор, т.е. прекратили транспортировку нефти в Польшу в пункте "Адамово" на неопределенный срок», - сообщает БЕЛТА со ссылкой на главного инженера ОАО «Гомельтранснефть Дружба» Андрея Вериго.

«Гомельтранснефть Дружба» направило телефонограмму в Брянск об остановке транзита по западному направлению в связи с поставками некачественной нефти и отказом PERN принимать ее.

«На западе нефтепровод от Мозыря в западную сторону полностью остановлен, задвижки закрыты. Сохраняется поставка нефти по другой ветке в объемах, необходимых для транзита в направлении Украины, это около 40 тыс. т в сутки».

На минувшей неделе «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом в участок магистрального нефтепровода ОАО "Гомельтранснефть Дружба".

Из-за этого было повреждено дорогостоящее оборудование на Мозырском НПЗ. Оба белорусских НПЗ вынуждены снизить загрузку мощностей.

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