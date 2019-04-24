В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus

Источник материала: Аргументы и факты

20 апреля в Осиповичах местный житель пригнал свой Lexus РХ 350 на автомойку для химчистки. Он оставил ключи и договорился забрать машину на следующий день.

Вечером два работника автомойки 20 и 19 лет выпили и решили покататься на иномарке. Около двух часов ночи они попали в ДТП. Мужчины не справились с управлением и врезались в световую опору.

Пытаясь избежать ответственности, угонщики скрылись с места происшествия. Автомобиль обнаружил сторож гаражного кооператива. Он позвонил в милицию.