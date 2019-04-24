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В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus

25.04.2019 08:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus
УВД Могилёвского облисполкома

20 апреля в Осиповичах местный житель пригнал свой Lexus РХ 350 на автомойку для химчистки. Он оставил ключи и договорился забрать машину на следующий день.

Вечером два работника автомойки 20 и 19 лет выпили и решили покататься на иномарке. Около двух часов ночи они попали в ДТП. Мужчины не справились с управлением и врезались в световую опору.

Пытаясь избежать ответственности, угонщики скрылись с места происшествия. Автомобиль обнаружил сторож гаражного кооператива. Он позвонил в милицию.

Правоохранители установили владельца автомобиля, восстановили картину произошедшего и в течение часа задержали злоумышленников, сообщили в УВД Могилёвского облисполкома.

В Осиповичах работники автомойки попали в ДТП на угнанном Lexus
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Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 214 УК Республики Беларусь. Ночная прогулка на чужом авто может стоить лишения свободы на срок от двух до шести лет.
 
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