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Игорь Марзалюк станет ведущим нового телешоу

25.04.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Депутат Палаты представителей Национального собрания, историк Игорь Марзалюк станет ведущим нового проекта СТВ. Столичный телеканал решил использовать харизму Марзалюка, чья эмоциональная реакция на выступление Александра Лукашенко стала хитом в интернете.

 

 

Сам Игорь Марзалюк во время субботника в Могилеве объяснил, что именно вызвало его эмоциональный отклик.

— Наконт зоркі «Ютуба». Да, я шчыры чалавек. Да, я эмацыйны чалавек. Але я хачу патлумачыць адну рэч. Там было тое, што для мяне – сэнс жыцця. У мяне і зараз будуць слёзы гэтыя. Прэзідэнт вельмі дакладна сказаў адну рэч: што выраслі пакаленні беларусаў, для якіх незалежнасць – гэта як паветра, яны ў гэтым жывуць. А для мяне Беларусь – гэта краіна маіх сэнсаў. Для мяне Беларусь – гэта зямля, дзе маі продкі стагоддзямі жылі. Для мяне Беларусь – гэта адзінае непарыўнае цэлае.

 

СТВ


 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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  Депутат Палаты представителей Национального собрания, историк Игорь Марзалюк станет ведущим нового проекта СТВ. Столичный телеканал решил использовать харизму...
 
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