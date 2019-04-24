ГАИ Брестской области осталась без начальника

О причинах, послуживших этим переменам, и от прочих комментариев собеседник отказался, равно как и остальные официальные представители УВД Брестского облисполкома, - пишет "Реальный Брест".





Михаил Банадык возглавлял областную Госавтоинспекцию с 9 апреля 2018 года. На этом посту он сменил Сергея Талатая. До назначения в Брест Банадык работал начальником отдела организации дорожного движения и дорожной инспекции УГАИ МОБ МВД Республики Беларусь.





Слухи об отставке Михаила Банадыка появились еще в начале апреля, однако представитель УВД эту информацию местным СМИ не смог ни подтвердить, ни опровергнуть.