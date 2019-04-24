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Виктория Азаренко: мужчинам тоже стоит играть три сета. Не будет испорченных полуфиналов и финалов
Источник материала: Партизан
Виктория Азаренко считает, что в мужском теннисе стоит упразднить пятисетовые матчи. Об этом белорусская спортсменка написала в Твиттере, отвечая на вопрос подписчика, почему мужчины на некоторых турнирах проводят игры из пяти сетов, а женщины нет.
На мой взгляд, мужчинам тоже стоит играть три сета! Качество тенниса будет лучше, и не будет испорченных полуфиналов и финалов из-за нервного истощения, как это происходило раньше, — подчеркнула Азаренко.
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Виктория Азаренко считает, что в мужском теннисе стоит упразднить пятисетовые матчи. Об этом белорусская спортсменка написала в Твиттере, отвечая на вопрос...
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