Виктория Азаренко: мужчинам тоже стоит играть три сета. Не будет испорченных полуфиналов и финалов

Источник материала: Партизан

Виктория Азаренко считает, что в мужском теннисе стоит упразднить пятисетовые матчи. Об этом белорусская спортсменка написала в Твиттере, отвечая на вопрос подписчика, почему мужчины на некоторых турнирах проводят игры из пяти сетов, а женщины нет.

На мой взгляд, мужчинам тоже стоит играть три сета! Качество тенниса будет лучше, и не будет испорченных полуфиналов и финалов из-за нервного истощения, как это происходило раньше, — подчеркнула Азаренко.