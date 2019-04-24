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Жена-белоруска это буйно даже для итальянцев

25.04.2019 09:04 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В итальянском городе Флоренция карабинеры задержали 43-летнюю уроженку Беларуси за насильственные действия в отношении 11-летнего сына. Об этом сообщают местные СМИ.



В пятницу 19 апреля в полицию поступил звонок с просьбой о помощи: находящаяся «под градусом» женщина нападает на своего спутника жизни и двоих детей в доме по улице Боргини.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили, что это действительно так. Двое малолетних сыновей были явно напуганы неадекватным поведением матери.

Причем уроженка Беларуси продолжала агрессивно вести себя несмотря на присутствие стражей порядка.

Внезапно обвинив старшего сына в том, что тот спрятал ее кредитную карту, женщина начала бить его и закрыла в гардеробной.


Карабинеры блокировали нарушительницу и вызвали скорую помощь. Пострадавшего ребенка доставили в отделение детской больницы.

Сейчас уроженка Беларуси находится под стражей по обвинению в жестоком обращении и нанесении травм. Ранее ее спутник уже сообщал в полицию об агрессии со стороны партнерши.

 
 
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В итальянском городе Флоренция карабинеры задержали 43-летнюю уроженку Беларуси за насильственные действия в отношении 11-летнего сына. Об этом сообщают местные...
 
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