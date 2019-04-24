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CNN: Среди смертников на Шри-Ланке были братья из богатейшей семьи Коломбо

25.04.2019 09:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На Шри-Ланке произошла серия терактов.



Двое террористов-смертников были сыновьями одного из крупнейших экспортеров специй в стране.
Среди террористов-смертников, устроивших серию взрывов на Шри-Ланке, были братья из богатейшей мусульманской семьи Коломбо. Об этом в среду, 24 апреля, сообщил телеканал CNN со ссылкой источники.

Отмечается, что Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим сыновья основателя компании Ishana Exports, которая называет себя "крупнейшим экспортером специй из Шри-Ланки с 2006 года".

По информации собеседников телеканала, отец террористов Мохамед Ибрагим был среди десятков людей, которых задержали после атак. Каких-либо обвинений против него не выдвинули.

По данным CNN, братьям около 30 лет. Их личности впервые были раскрыты индийским новостным изданием Firstpost. По словам соседей и членов мусульманской общины Коломбо, Ибрагимы являются одной из самых богатых мусульманских семей в столице, имеющих связи с деловой и политической элитой страны.

Как заявил министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене, причастные к взрывам были хорошо образованными, из состоятельных семей и финансово независимыми. Он подчеркнул, что это "тревожный фактор".

Ранее сообщалось, что взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо были совершены двумя братьями.


Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали 359 человек. Еще около 500 человек пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников, пишет korrespondent.net


 
 
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