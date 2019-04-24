CNN: Среди смертников на Шри-Ланке были братья из богатейшей семьи Коломбо









Двое террористов-смертников были сыновьями одного из крупнейших экспортеров специй в стране.

сообщил телеканал CNN со ссылкой источники. Среди террористов-смертников, устроивших серию взрывов на Шри-Ланке, были братья из богатейшей мусульманской семьи Коломбо. Об этом в среду, 24 апреля,телеканал CNN со ссылкой источники.





Отмечается, что Имсат Ахмед Ибрагим и Ильхам Ахмед Ибрагим сыновья основателя компании Ishana Exports, которая называет себя "крупнейшим экспортером специй из Шри-Ланки с 2006 года".





По информации собеседников телеканала, отец террористов Мохамед Ибрагим был среди десятков людей, которых задержали после атак. Каких-либо обвинений против него не выдвинули.





По данным CNN, братьям около 30 лет. Их личности впервые были раскрыты индийским новостным изданием Firstpost. По словам соседей и членов мусульманской общины Коломбо, Ибрагимы являются одной из самых богатых мусульманских семей в столице, имеющих связи с деловой и политической элитой страны.





Как заявил министр обороны Шри-Ланки Руван Вийевардене, причастные к взрывам были хорошо образованными, из состоятельных семей и финансово независимыми. Он подчеркнул, что это "тревожный фактор".





Ранее сообщалось, что взрывы в отелях Shangri-La и Cinnamon Grand в столице Шри-Ланки Коломбо были совершены двумя братьями.









Напомним, в пасхальное воскресенье 21 апреля в отелях и церквях на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов, жертвами которых стали 359 человек. Еще около 500 человек пострадали.





korrespondent.net Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". По данным СМИ, в нападении участвовали девять террористов-смертников, пишет



