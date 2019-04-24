Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса по упрощенной процедуре и в течение трех месяцев с момента обращения, пишет gazetaby.com подписал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса по упрощенной процедуре и в течение трех месяцев с момента обращения, пишет





Речь идет о лицах, «постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».





— Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима, — заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.





Какие риски для Беларуси представляет эта инициатива российских властей, учитываю языковую ситуацию в стране и специфику взаимоотношений Минска и Москвы? Этот вопрос «Салідарнасць» задала политологу Валерию Карбалевичу.





— Хочу напомнить, что недавно в России были приняты законодательные акты, упрощающие процедуру получения российского гражданства для жителей постсоветских стран. Эти акты несут определенную угрозу для Беларуси, так как для многих наших сограждан, работающих в России, теперь нет никакой проблемы получить российский паспорт, — отметил эксперт.





По мнению Карбалевича, новый указ президента России, адресованный жителям Донбасса, несет косвенную угрозу и для нашей страны:





— Это говорит о том, что Россия стремится усилить контроль над постсоветским пространством, над так называемым «русским миром», под которым в Москве подразумевают в том числе и Беларусь.





Политолог убежден, что паспорта для Донбасса говорят и о том, что амбиции Кремля под влиянием западных санкций не уменьшаются.





— В связи с тем давлением на Беларусь, который сейчас на нее оказывается, это действительно выглядит еще одним шагом, еще одним сигналом, говорящим о том, что Россия будет продолжать попытки интегрировать нас в этот самый «русский мир», — подчеркнул собеседник «Салідарнасці».



