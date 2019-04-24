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Карбалевич: Россия продолжит попытки интегрировать нас в "русский мир"

25.04.2019 08:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Политолог Валерий Карбалевич оценил риски Беларуси от нового указа Путина.

Карбалевич: Россия продолжит попытки интегрировать нас в "русский мир"
Фото: ТАСС
Владимир Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса по упрощенной процедуре и в течение трех месяцев с момента обращения, пишет gazetaby.com

Речь идет о лицах, «постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины».

— Это долг России перед говорящими и думающими по-русски людьми, которые сейчас оказались в очень тяжелой ситуации из-за репрессивных действий киевского режима, — заявил помощник президента РФ Владислав Сурков.

Какие риски для Беларуси представляет эта инициатива российских властей, учитываю языковую ситуацию в стране и специфику взаимоотношений Минска и Москвы? Этот вопрос «Салідарнасць» задала политологу Валерию Карбалевичу.

— Хочу напомнить, что недавно в России были приняты законодательные акты, упрощающие процедуру получения российского гражданства для жителей постсоветских стран. Эти акты несут определенную угрозу для Беларуси, так как для многих наших сограждан, работающих в России, теперь нет никакой проблемы получить российский паспорт, — отметил эксперт.

По мнению Карбалевича, новый указ президента России, адресованный жителям Донбасса, несет косвенную угрозу и для нашей страны:

— Это говорит о том, что Россия стремится усилить контроль над постсоветским пространством, над так называемым «русским миром», под которым в Москве подразумевают в том числе и Беларусь.

Политолог убежден, что паспорта для Донбасса говорят и о том, что амбиции Кремля под влиянием западных санкций не уменьшаются.

— В связи с тем давлением на Беларусь, который сейчас на нее оказывается, это действительно выглядит еще одним шагом, еще одним сигналом, говорящим о том, что Россия будет продолжать попытки интегрировать нас в этот самый «русский мир», — подчеркнул собеседник «Салідарнасці».


 
Теги: Минск
 
 
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Политолог Валерий Карбалевич оценил риски Беларуси от нового указа Путина.
 
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