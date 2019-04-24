"Белинвестбанк" ограничивает выдачу наличных денег в банкоматах и отделениях банка

Теперь за день можно будет снять не более 500 рублей в сутки. Есть лимит и на месяц — можно снять не более 1500 рублей.





Для валютных карточек лимит составит 200 долларов или 200 евро в день, а также 600 долларов или 600 евро в месяц.





При превышении лимита будет списываться комиссия — 0,5% от суммы, но минимум 2 рубля, либо 3 доллара, или 3 евро за каждую операцию по выдаче наличных.





Снять деньги без комиссии в отделениях «Белинвестбанка» тоже не получится. За каждую операцию придется заплатить 0,5% от суммы, но минимум 50 копеек, или 1 доллар, или 1 евро).





Вводятся ограничения и на просмотр своего баланса — бесплатно можно проверить свой счет в банкомате только три раза в месяц. За каждый последующий просмотр баланса будет списано 25 копеек.



