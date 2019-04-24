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В Башкирии именем судьи Москалева назвали мусорный полигон. Арбитр работал на матче «Уфы» с «Арсеналом»
Источник материала: Партизан
Имя арбитра ФИФА Владимира Москалева было дано вновь образованной свалке в Ишимбайском районе Башкирии.
Фото ИА Баашинформ
Москалев 20 апреля был главным судьей матча 24-го тура чемпионата России «Уфа» – «Арсенал» (1:2). Уфимцы остались недовольны его работой.
Решение о присвоении свалке имени Москалева закреплено в специальном постановлении сельсовета, сообщил глава администрации сельского поселения Урман-Бишкадакский сельсовет Амир Сафиуллин.
«У нас вся деревня была возмущена его судейством. И его имени вот тут самое и место.
У нас в деревне не помнят таких судей со времен Великой Отечественной, когда за колоски, принесенные домой, тюремные приговоры давали!
Как раз думали, как полигон новый назвать, болельщики уфимские на сайте и подсказали такое решение», – рассказал Сафиуллин.
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В Башкирии именем судьи Москалева назвали мусорный полигон. Арбитр работал на матче «Уфы» с «Арсеналом»
Имя арбитра ФИФА Владимира Москалева было дано вновь образованной свалке в Ишимбайском районе Башкирии.
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