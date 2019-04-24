Вязович: мы доказали, что наши люди и техника сделаны из стали









sputnik.by Победители ралли-рейда Morocco Desert Race, команда "МАЗ-СПОРТавто", вернулись в среду в Минск , гонщиков встречали в Национальном аэропорту Минск, пишет





Первое место в зачете грузовиков завоевал экипаж Сергея Вязовича на новом "капотнике", который впервые выехал на гоночную трассу. Третье место – у Алексея Вишневского. Говоря о гонке, руководитель команды отметил, что для "капотника" это был своего рода эксперимент – никто не знал, как себя проявит машина.

"Гонка для нас была новая, мы поехали туда, чтобы поэкспериментировать, но все сложилось удачно, и мы двумя машинами стояли на подиуме", – рассказал Вязович на пресс-конференции.













Он отметил, что новый камион вел себя очень предсказуемо и серьезных поломок не было. "Предел (возможностей грузовика – Sputnik) мы еще не нащупали", – подчеркнул пилот.





Вязович поблагодарил всех тех, кто поддерживал команду на протяжении всей гонки, которая доказала, что "наша техника и люди сделаны из стали".



