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Вязович: мы доказали, что наши люди и техника сделаны из стали

25.04.2019 08:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусы вернулись с первой своей африканской гонки с победой – в том числе и для своего нового грузовика капотной компоновки.



Победители ралли-рейда Morocco Desert Race, команда "МАЗ-СПОРТавто", вернулись в среду в Минск, гонщиков встречали в Национальном аэропорту Минск, пишет sputnik.by

Первое место в зачете грузовиков завоевал экипаж Сергея Вязовича на новом "капотнике", который впервые выехал на гоночную трассу. Третье место – у Алексея Вишневского. Говоря о гонке, руководитель команды отметил, что для "капотника" это был своего рода эксперимент – никто не знал, как себя проявит машина.
"Гонка для нас была новая, мы поехали туда, чтобы поэкспериментировать, но все сложилось удачно, и мы двумя машинами стояли на подиуме", – рассказал Вязович на пресс-конференции.



Он отметил, что новый камион вел себя очень предсказуемо и серьезных поломок не было. "Предел (возможностей грузовика – Sputnik) мы еще не нащупали", – подчеркнул пилот.

Вязович поблагодарил всех тех, кто поддерживал команду на протяжении всей гонки, которая доказала, что "наша техника и люди сделаны из стали".


 
Теги: Минск
 
 
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Белорусы вернулись с первой своей африканской гонки с победой – в том числе и для своего нового грузовика капотной компоновки.
 
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