Премьер-министр Узбекистана выступил против российских георгиевских ленточек









Арипов поручил "провести в Фейсбуке челлендж с распространением флага Узбекистана и привлечь к этому певцов, спортсменов, учёных. То есть использовать пропагандистскую машину в полном объеме», - отмечается в сообщениях СМИ.





CА-news . Арипов распорядился вместо георгиевских лент изготовить и раздать 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана, сообщает





Поводом для запрета георгиевской ленточки стало мнение части узбекских историков, которые утверждали, что во время колонизации царской Россией многие генералы и офицеры были награждены орденом и лентой Святого Георгия. На медалях, учреждённых специально для генералов и офицеров армии колонизаторов, были вписаны названия узбекских городов, захваченных путём истребления местного населения, и к этим медалям были прикреплены ленты ордена Святого Георгия.





Напомним, что и в Беларуси российские «георгиевские ленточки» власти заменили своими. Само слово "колорады" в Беларуси стало символом пророссийской гапоты. И, судя по всему, не только в Беларуси.