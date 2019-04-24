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Премьер-министр Узбекистана выступил против российских георгиевских ленточек

25.04.2019 08:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на видеоселекторном совещании дал поручения по вопросам празднования Дня памяти и почестей (9 мая).



Арипов поручил "провести в Фейсбуке челлендж с распространением флага Узбекистана и привлечь к этому певцов, спортсменов, учёных. То есть использовать пропагандистскую машину в полном объеме», - отмечается в сообщениях СМИ.

Арипов распорядился вместо георгиевских лент изготовить и раздать 100 тыс. лент в цветах флага Узбекистана, сообщает CА-news.

Поводом для запрета георгиевской ленточки стало мнение части узбекских историков, которые утверждали, что во время колонизации царской Россией многие генералы и офицеры были награждены орденом и лентой Святого Георгия. На медалях, учреждённых специально для генералов и офицеров армии колонизаторов, были вписаны названия узбекских городов, захваченных путём истребления местного населения, и к этим медалям были прикреплены ленты ордена Святого Георгия.

Напомним, что и в Беларуси российские «георгиевские ленточки» власти заменили своими. Само слово "колорады" в Беларуси стало символом пророссийской гапоты. И, судя по всему, не только в Беларуси.

 
 
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов на видеоселекторном совещании дал поручения по вопросам празднования Дня памяти и почестей (9 мая).
 
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