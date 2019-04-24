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Кипелов, Скорпы, Вакарчук: какие всемирно известные музыканты дадут концерты в Минске в 2019-м?

25.04.2019 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кому на концертах в 2019 году будут подпевать минские фанаты метала и альтернативы, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости».

Кипелов, Скорпы, Вакарчук: какие всемирно известные музыканты дадут концерты в Минске в 2019-м?
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IN FLAMES. 27 АПРЕЛЯ

Год основания группы: 1990

Страна: Швеция

Жанр: мелодичный дэт-метал, металкор, альтернативный метал

Брутальные бородатые шведы презентуют в Минске новый альбом I, the Mask. Пластинка, что называется, с пылу с жару — вышла 1 марта. В последний раз коллектив давал концерт в белорусской столице 10 лет назад.

TARJA TURUNEN (ТАРЬЯ ТУРУНЕН). 14 МАЯ

Сольно выступает с 2005-го

Страна: Финляндия

Жанр: симфо-метал

Тарья — экс-вокалистка легендарных Nightwish. За время сольной карьеры выпустила четыре студийные рок-пластинки. В Минске исполнит свои лучшие старые песни, также прозвучат композиции из свежего альбома — The Shadow Self (2016).

«СПЛИН». 22 МАЯ

Год основания группы: 1994

Страна: Россия

Жанр: рок

В Беларусь «Сплин» привезет новый студийный альбом — «Встречная полоса» (25 мая 2018-го), в который вошли 11 песен. В программе не только новинки, но и полюбившиеся хиты.

 PAPA ROACH. 31 МАЯ

Год основания группы: 1993

Страна: США

Жанр: альтернативный метал, альтернативный рок, ню-метал, хард-рок, рэп-метал

В январе 2019 года Papa Roach выпустили 10-й студийный альбом под названием Who Do You Trust?. С ним группа и отправилась в тур по миру.

TOKIO HOTEL. 15 ИЮНЯ

Год основания группы: 2001

Страна: Германия

Жанр: поп-рок, альтернативный рок, пауэр-поп, синти-поп

В Минск коллектив приедет с программой Melancholic Paradise, которая включает в себя лучшие песни за всю карьеру группы, а также свежие композиции.

BRING ME THE HORIZON. 14 ИЮЛЯ

Год основания группы: 2004

Страна: Великобритания

Жанр: металкор, альтернативный рок, поп-рок, пост-хардкор, дэткор

Вокалист группы — один из самых татуированных людей в мире. Музыка коллектива — адреналиновая смесь разных ответвлений метала, альтернативного рока и электроники. На счету коллектива пять студийных альбомов, а в Минск они приедут с шестым. Новый диск Amo вышел в январе 2019-го.

THIRTY SECONDS TO MARS. 15 ИЮЛЯ

Год основания группы: 1998

Страна: США

Жанр: альтернативный рок, неопрогрессивный рок, пост-гранж, хард-кор

Рокеры известны не в последнюю очередь благодаря харизматичному фронтмену Джареду Лето, который является популярным киноактером, обладателем «Оскара» и «Золотого глобуса».

На этот раз группа привезет в Минск лучшие песни и новый альбом America.

«ОКЕАН ЕЛЬЗИ» («ОКЕАН ЭЛЬЗЫ»). 20 СЕНТЯБРЯ

Год основания группы: 1994

Страна: Украина

Жанр: альтернативный рок, инди-рок, арт-рок

Святослав Вакарчук и его команда в последний раз давали в Беларуси концерт два года назад. После этого объявили о перерыве в творческой деятельности. В октябре 2019-го коллективу исполнится 25 лет, поэтому они снова порадуют белорусских поклонников концертом и споют хиты на бис.

THE RASMUS. 21 ОКТЯБРЯ

Год основания группы: 1994

Страна: Финляндия

Жанр: альтернативный рок, готик-рок, софт-рок, поп-рок, дарк-рок

Популярный рок-коллектив северной Европы решил отправиться в турне по случаю 15-летия одного из самых коммерчески успешных альбомов — Dead Letters. Пластинка вышла в 2003-м и принесла музыкантам мировую славу.

SCORPIONS. 15 НОЯБРЯ

Год основания группы: 1965

Страна: Германия

Жанр: хард-рок, хеви-метал

Одна из старейших групп в мире, выпустившая за годы своего существования 18 студийных альбомов, приедет в Минск легендарным составом. У нас в гостях побывают Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs, Paweł Mąciwoda, Mikkey Dee.

ГРУППА «КИПЕЛОВ». 23 НОЯБРЯ

Год основания группы: 2002

Страна: Россия

Жанр: хеви-метал

Группа «Кипелов» представит программу из лучших песен в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь. В Минске ее исполнят даже раньше, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Предположительно, прозвучат такие композиции, как «Реки времен», «Я здесь», «Косово поле», «Я свободен», «Возьми мое сердце» и другие известные хиты.


 
Теги: Минск
 
 
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Кому на концертах в 2019 году будут подпевать минские фанаты метала и альтернативы, узнавала корреспондент агентства «Минск-Новости».
 
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