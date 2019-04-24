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Чистый четверг: традиции, приметы, заговоры

25.04.2019 08:12 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Чистый четверг — это четвертый день Страстной недели, которая заканчивается наступлением Светлой Пасхи. В этот день верующие начинают активно готовиться к предстоящему празднику и могут сделать максимум

Чистый четверг: традиции, приметы, заговоры
О традициях пишет корреспондент агентства «Минск-Новости».

Красота и здоровье

В старину этот день начинали с купания еще до восхода солнца, а процесс физического очищения сопровождался различными обрядами: от подстригания волос до заговоров и песен. Умываться следовало серебряной водой, то есть предварительно опустив в нее любое серебряное изделие. Считалось, что это поможет сохранить красоту и здоровье. В Чистый четверг заготавливали и специальную соль, которая служила семье оберегом весь год: после купания каждый член семьи бросал горсть соли в чистую емкость, где она и хранилась на протяжении года. Чтобы увеличить силу четверговой соли, нужно было запечь ее в печи или освятить в церкви.

Чистота в доме

Чрезвычайно важным атрибутом этого дня является уборка дома, а также приусадебного участка, если таковой имеется. В старину считалось, что грязь в жилище в Чистый четверг принесет в дом ссоры на весь год, поэтому делают генеральную уборку, стирают вещи, ухаживают за растениями на участке. Также предки верили, что в Чистый четверг можно найти давно утерянные вещи или же специальным обрядом уборки привлечь в дом суженого. Для этого нужно во время уборки оставить в каждой комнате вещи для любимого и поставить новую обувь носками в сторону дома.

После уборки грязную воду в пределах дома выливать не рекомендуется, поскольку негативная энергия, которую вода забирает, может ухудшить жизнь семьи. Лучше избавиться от нее в местах, где ничего не растет, например вылить на камни или дорогу.

Кроме этого, с Чистого четверга на Страстную пятницу не стоит оставлять невымытой посуду и замоченное, но невыстиранное белье.

Хорошо очищает энергетику дома церковная свеча, которую можно принести в этот день с церковной литургии. В Чистый четверг ее сила особенно возрастает.

Еда

В Чистый четверг верующие продолжают поститься, соблюдают сухоядение без масла и горячих блюд. Те, кто относится к посту и Страстной неделе наиболее серьезно, после утреннего умывания идут на литургию в церковь для исповеди и причастия, ничего перед этим не кушая.

В Чистый четверг начинают приготовление еды к Пасхе. Именно после уборки хозяйкам лучше всего приступить к выпечке куличей, раскрашиванию яиц и приготовлению вкусных праздничных блюд, которые, поскольку еще идет пост, до воскресенья даже на вкус пробовать нельзя. Если не хочется приступать к приготовлению в этот день, стоит подождать до Великой субботы. Считается, что приготовленные в Великую пятницу куличи и яйца долго не хранятся.

Заговоры

Поскольку Чистый четверг — удачное время для обновления и добрых перемен, можно попробовать повлиять на собственное благополучие, исполнив несложные заговоры и ритуалы.

Первый и самый простой способ — трижды за день пересчитать все денежные средства, которые есть в доме: на рассвете (до восхода солнца), в обед (в полдень) и на закате. В это время можно читать такой заговор на деньги: «Сотня, двести, тысяча шестьсот, рука-владыка моя денежки берет!».

Второй способ — вечером в среду положить в сосуд с водой серебряную монетку, а на следующее утро водой умыться, а монетку хранить в кошельке — она будет приносить удачу в течение всего года.

Третий вариант — взять 12 любых монеток, бросить их в ведро с чистой водой и мысленно пожелать себе богатства, представив желаемую сумму. Для усиления эффекта можно вымыть этой водой окна и двери (все проемы в доме), и тогда весь год деньги будут водиться.

Чтобы привлечь удачу в Чистый четверг, можно сменить обстановку в доме: переставить мебель и принести новые предметы интерьера.

Еще один способ привлечь достаток и благополучие в дом — взять любую монетку и еще до восхода солнца прочитать над ней слова: «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, денежка к денежке, копеечка к копеечке. Как люди ждут Светлой Пасхи, как идут в храм Божий, так бы и ко мне, рабу Божьему (имя), деньги шли рекой. Все святые угоднички, все со мной. Аминь».


 
Теги: Минск
 
 
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Чистый четверг — это четвертый день Страстной недели, которая заканчивается наступлением Светлой Пасхи. В этот день верующие начинают активно готовиться к...
 
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