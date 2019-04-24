Стоп, машина! Польша остановила транзит российской нефти из Беларуси из-за ее плохого качества

Как информировал оператор польского участка трубопровода «Дружба» — компания PERN S.A., прием нефти прекращен с 22.00 по варшавскому времени (23.00 по минскому) 24 апреля.





«По сообщениям, получаемым от наших клиентов, ни один из НПЗ, находящихся на нефтепроводе «Дружба», не может принимать на свои установки и перерабатывать нефть с такими показателями, с какими она в настоящее время поставляется в пункт приемки поставок Адамово», — пишет PERN.





В сообщении также указывается, что показатель по массовой доле органических хлоридов в ней превышает предельный норматив до 30 раз и продолжение поставок такой нефти «рождает риск серьезной промышленной аварии, как для НПЗ, так и для логистической системы PERN».





Транзит нефти в направлении Украины для НПЗ Чехии, Словакии и Венгрии продолжается. Некондиционная нефть поступит на пункты сдачи нефти в Венгрию и Словакию через 4−5 дней, указывает «Гомельтранснефть Дружба».





Напомним, 19 апреля концерн «Белнефтехим» заявил о «резком ухудшении» качества российского сорта Urals, поступающего транзитом по нефтепроводу «Дружба». В российской трубопроводной монополии признали наличие проблем и выразили надежду, что «ситуация с качеством должна нормализоваться к понедельнику-вторнику следующей недели».





22 апреля на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе заявили, что некачественное российское сырье привело к выходу из строя дорогостоящего оборудования.





23 апреля Беларусь приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, а в «Белнефтехиме» заявили, что российская нефть с повышенным содержанием хлорорганических соединений начала поступать в Европу и Украину.





24 апреля на «Нафтане» сообщили, что по северной ветке нефтепровода началась прокачка нефти, соответствующей технологическим стандартам. На Мозырском НПЗ ситуация остается прежней — нефть поступает с повышенным содержанием хлорорганики.





Впрочем, российские эксперты говорят, что « Минск слишком драматизирует проблему». Они оценили объемы испорченной нефти в 100−300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 доллара за тонну стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов. Беларусь сумму потерь от проблем с качеством российской нефти не озвучивала, к ее расчету привлечены независимые эксперты.





24 апреля «Белнефтехим» сообщил, что разработана схема вытеснения «грязной» российской нефти из белорусского участка нефтепровода «Дружба». Ее объемы уже превышают один миллион тонн.



