ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Шри-Ланке произошел новый взрыв

25.04.2019 07:54 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает местное издание News First со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунаскеара.

Фото: Thomas Peter / Reuters

Взрыв произошел в городе Пугода, который находится в 37 километрах от столицы страны — Коломбо. Полиция Шри-Ланки устанавливает обстоятельства взрыва. Информации о пострадавших пока нет.

Ранее 25 апреля стало известно о планах террористов устроить несколько взрывов во время похорон жертв терактов.

21 апреля в Шри-Ланке произошло восемь взрывов. По последним данным, погиб 321 человек, более 520 ранены. На следующий день в шри-ланкийской столице произошел новый взрыв: при разминировании сработала бомба в микроавтобусе, припаркованном у одной из церквей города, пишет Лента.ру.

23 апреля террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за организацию терактов на Шри-Ланке. Его представители заявили, что целью нападений были христиане и граждане стран, входящих в военную коалицию, воевавшую с террористами.

Всего за время расследования были арестованы 60 человек, еще несколько десятков разыскиваются. Власти считают, что теракты могли готовиться в течение семи-восьми лет.


 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На западе Шри-Ланки прогремел новый взрыв. Об этом в четверг, 25 апреля, сообщает местное издание News First со ссылкой на представителя полиции Рувана Гунаскеара.
 
Новости дня
Новости разные
 
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика