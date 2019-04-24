Лица победителей: в Беларуси соберут фотографии ветеранов войны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске стартовала акция «Беларусь помнит». Ее цель – сберечь память о Великой Отечественной войне. В этом году участие в акции приняли финалистки национального конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна».

Девушки поучаствовали в фотосессии для большого интернет-конкурса патриотических фотографий. Они снимались с портретами своих прадедов, которые участвовали в войне.

«Когда я говорю про войну, у меня кроме слов благодарности в голове ничего не всплывает. Спасибо за все. Почему мы должны помнить? Потому что это пример героизма. И как должен поступать человек, каждый представитель своей малой Родины. Это образец для подражания», – говорит Мария Петнянос, финалистка конкурса «Королева Весна».

Принять участие в конкурсе может любой желающий. Достаточно разместить в сосцетях фото с хештегом «Беларусьпомнит».

«Все фотографии будут собраны в общую фотовыставку. И все победители этого фотоконкурса будут награждены призами», – отметила Александра Луговская, координатор республиканского патриотического проекта «Беларусь помнит».

В рамках акции в городах Беларуси пройдут встречи с ветеранами, а завершится все 9 мая торжественным шествием с портретами героев войны.