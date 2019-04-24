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Важный выбор в жизни человека

25.04.2019 — Разное | Единство  
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Источник материала: Единство

 

Специалист управления по труду, занятости и защите населения Борисовского райисполкома Елена Валерьевна Демчук поприветствовала участников встречи и рассказала о порядке организации профессионального обучения граждан, о наименовании специальностей и сроках обучения, предложила пройти обучение на курсах. Более подробную информацию можно было получить из буклетов, предоставленных учащимся.

Представитель агромеханического факультета кафедры сельскохозяйственных машин УО «Белорусский государственный аграрный технический университет» Анатолий Дмитриевич Чечеткин, доцент, кандидат технических наук, представил ведущий образовательный, научный и инновационный центр Республики Беларусь по подготовке высококвалифицированных кадров для отраслей агропромышленного комплекса. Анатолий Дмитриевич рассказал о факультетах университета, о профессиях, которым там можно научиться, о вступительных экзаменах. Школьники познакомились с историей и руководством вуза, узнали, как проходит обучение, где они смогут работать, закончив университет, о возможности проживания в общежитии.

На встречу с будущими выпускниками школы приехали курсанты, представители отдела воспитательной работы с молодежью и военного факультета академии: Андрей Александрович Клименко, старший преподаватель кафедры ТЭАиРЭО, Руслан Иванович Могилянец, представитель военного факультета, Анна Степановна Королевич, педагог-организатор ОВРсМ.

Потенциальным абитуриентам был продемонстрирован фильм об академии, представлена презентация о ее истории, материально-технической базе, культурной жизни, сложившихся традициях и, конечно, условиях поступления в учреждение высшего образования.

На встрече у будущих абитуриентов была возможность задать представителям академии любые интересующие их вопросы.

В завершении мероприятия курсанты академии показали ребятам концертную программу.

http://www.rooborisov.by/index.php/news/2532-22-04-2019-vazhnyj-vybor-v-zhizni-cheloveka

 
 
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