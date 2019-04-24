Минтруда установило тарифные разряды по должностям для бюджетников. От них зависят оклады и доплаты

Источник материала: Tut.by

Министерство труда и соцзащиты установило тарифные разряды по должностям для работников бюджетной сферы. Об этом говорится в соответствующем постановлении от 3 апреля. Действовать же нововведения начнут только с 1 января 2020 года.



Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Напомним, с 2020 года изменится схема оплаты труда бюджетников. С 1 января следующего года тарифную ставку первого разряда заменят на базовую ставку, которая составит 180 рублей, а вместо 27-размерной единой тарифной сетки введут 18-разрядную.

Так, в постановлении прописаны тарифные разряды по должностям научных работников из числа специалистов. Главный научный сотрудник получил 13 тарифный разряд, ведущий — 12, старший научный сотрудник — 11 тарифный разряд, научный сотрудник — 10, младший научный сотрудник — 9.

В документе также содержится инструкция по установлению тарифных разрядов по должностям бюджетников, в соответствии с которой доплата за каждый час работы в ночное время, то есть с 22 часов до 6 часов, или в ночную смену при сменном режиме работы, если рабочая смена длится не больше 12 часов, устанавливается в таких размерах часового оклада работника:

60% — работникам организаций здравоохранения, медицинских подразделений воинских формирований и военизированных организаций, которые оказывают экстренную и неотложную скорую медицинскую помощь.

50% — работникам, труд которых связан с чрезвычайными ситуациями, а также медработникам, которые оказывают помощь пациентам, нуждающимся в постоянном круглосуточном наблюдении.

Доплаты за совмещение профессий или должностей, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также выполнение обязанностей временно отсутствующего работника могут быть до 100% оклада в зависимости от объема выполняемых работ. Конкретный размер доплаты устанавливается нанимателем.

Кроме того, постановлением утверждена инструкция, по которой оклады работников бюджетных организаций определяются путем умножения базовой ставки на коэффициенты тарифных разрядов тарифной сетки (кратные размеры базовой ставки). Часовые оклады будут высчитываться путем деления оклада на расчетную норму рабочего времени конкретного месяца. Если организация вводит почасовую оплату, то часовой оклад определяется путем деления оклада на среднемесячное количество рабочих часов с учетом годового баланса рабочего времени и др.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Ранее сообщалось , что в этом году повышение зарплат работников бюджетной сферы планируется в мае и сентябре этого года. Об этом говорил министр финансов Максим Ермолович. 2019 год для бюджетников начался с падения средних зарплат, в январе они получились на 112,4 рубля меньше по сравнению с декабрем.