|
Минтруда установило тарифные разряды по должностям для бюджетников. От них зависят оклады и доплаты
Источник материала: Tut.by
Министерство труда и соцзащиты
Так, в постановлении прописаны тарифные разряды по должностям научных работников из числа специалистов. Главный научный сотрудник получил 13 тарифный разряд, ведущий — 12, старший научный сотрудник — 11 тарифный разряд, научный сотрудник — 10, младший научный сотрудник — 9.
В документе также содержится инструкция по установлению тарифных разрядов по должностям бюджетников, в соответствии с которой доплата за каждый час работы в ночное время, то есть с 22 часов до 6 часов, или в ночную смену при сменном режиме работы, если рабочая смена длится не больше 12 часов, устанавливается в таких размерах часового оклада работника:
Доплаты за совмещение профессий или должностей, расширение зоны обслуживания или увеличение объема выполняемых работ, а также выполнение обязанностей временно отсутствующего работника могут быть до 100% оклада в зависимости от объема выполняемых работ. Конкретный размер доплаты устанавливается нанимателем.
Кроме того, постановлением утверждена инструкция, по которой оклады работников бюджетных организаций определяются путем умножения базовой ставки на коэффициенты тарифных разрядов тарифной сетки (кратные размеры базовой ставки). Часовые оклады будут высчитываться путем деления оклада на расчетную норму рабочего времени конкретного месяца. Если организация вводит почасовую оплату, то часовой оклад определяется путем деления оклада на среднемесячное количество рабочих часов с учетом годового баланса рабочего времени и др.
Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.
Ранее
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нововведения вступят в силу с 1 января следующего года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)