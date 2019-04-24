«Никого не бойтесь». Сборная Беларуси передала из Нур-Сулстана пожелания юношам перед игрой с Россией на ЮЧМ

Источник материала: Tut.by

Представители штаба и хоккеисты национальной сборной Беларуси, уже прилетевшие в Казахстан для того, чтобы бороться за возвращение прописки в элитном дивизионе, записали видео с пожеланиями в адрес юношеской команды, которая 25 апреля в шведском Умео проведет четвертьфинальный поединок против России на чемпионате мира.

«Никого не бойтесь», «вы уже делаете историю», «невозможное возможно» — эти и другие слова поддержки прозвучали из уст спортивного директора Федерации хоккея Беларуси Владимира Бережкова, главного тренера национальной дружины Андрея Сидоренко, а также от хоккеистов и технического персонала.

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Четвертьфинальный матч ЮЧМ Беларусь — Россия состоится 25 апреля и начнется в 16.30. На полчаса раньше в Нур-Султане на лед выйдет национальная дружина Беларуси, которая в товарищеском матче сразится с командой Казахстана, которой руководит белорусский тренер Андрей Скабелка.

Главный турнир года для национальной белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.