|
«Никого не бойтесь». Сборная Беларуси передала из Нур-Сулстана пожелания юношам перед игрой с Россией на ЮЧМ
Источник материала: Tut.by
Представители штаба и хоккеисты национальной сборной Беларуси, уже
«Никого не бойтесь», «вы уже делаете историю», «невозможное возможно» — эти и другие слова поддержки прозвучали из уст спортивного директора Федерации хоккея Беларуси Владимира Бережкова, главного тренера национальной дружины Андрея Сидоренко, а также от хоккеистов и технического персонала.
Четвертьфинальный матч ЮЧМ Беларусь — Россия состоится 25 апреля и начнется в 16.30. На полчаса раньше в Нур-Султане на лед выйдет национальная дружина Беларуси, которая в товарищеском матче сразится с командой Казахстана, которой руководит белорусский тренер Андрей Скабелка.
Главный турнир года для национальной белорусской команды начнется 29 апреля.
Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:
29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).
30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).
2 мая. Беларусь — Словения (13.00).
4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).
5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).
Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Никого не бойтесь». Сборная Беларуси передала из Нур-Сулстана пожелания юношам перед игрой с Россией на ЮЧМ
Представители штаба и хоккеисты национальной сборной Беларуси, уже прилетевшие в Казахстан для того, чтобы бороться за возвращение прописки в элитном дивизионе,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)