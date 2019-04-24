ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Никого не бойтесь». Сборная Беларуси передала из Нур-Сулстана пожелания юношам перед игрой с Россией на ЮЧМ

25.04.2019 11:24 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Представители штаба и хоккеисты национальной сборной Беларуси, уже прилетевшие в Казахстан для того, чтобы бороться за возвращение прописки в элитном дивизионе, записали видео с пожеланиями в адрес юношеской команды, которая 25 апреля в шведском Умео проведет четвертьфинальный поединок против России на чемпионате мира.

«Никого не бойтесь», «вы уже делаете историю», «невозможное возможно» — эти и другие слова поддержки прозвучали из уст спортивного директора Федерации хоккея Беларуси Владимира Бережкова, главного тренера национальной дружины Андрея Сидоренко, а также от хоккеистов и технического персонала.

«О таком подарке можно только мечтать. Наши на 90% в полуфинале». Российская журналистка — о матче с белорусами на ЮЧМ

Четвертьфинальный матч ЮЧМ Беларусь — Россия состоится 25 апреля и начнется в 16.30. На полчаса раньше в Нур-Султане на лед выйдет национальная дружина Беларуси, которая в товарищеском матче сразится с командой Казахстана, которой руководит белорусский тренер Андрей Скабелка.

Главный турнир года для национальной белорусской команды начнется 29 апреля.

Календарь сборной Беларуси на ЧМ выглядит так:

29 апреля. Литва — Беларусь (13.00 по белорусскому времени).

30 апреля. Беларусь — Венгрия (16.30).

2 мая. Беларусь — Словения (13.00).

4 мая. Казахстан — Беларусь (14.30).

5 мая. Беларусь — Южная Корея (13.00).

Путевки в элитный дивизион ЧМ получат две лучшие команды.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители штаба и хоккеисты национальной сборной Беларуси, уже прилетевшие в Казахстан для того, чтобы бороться за возвращение прописки в элитном дивизионе,...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Пламя Мира" увидит весь европейский континент
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
25.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • вельветовые куртки мужские в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика