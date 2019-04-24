Поротников: Беларусь - не мост между Востоком и Западом, а минное поле

Мы уже как-то привыкли к словесным пикировкам белорусских и российских чиновников по поводу проблемных моментов двусторонних отношений. Но в последнее время заявления с нашей стороны приобрели, скажем так, особую остроту.





Сначала представитель МИДа назвал российского посла счетоводом и подающим надежды бухгалтером за то, что тот озвучил размер российской поддержки белорусской экономики. При этом стоит отметить, что ничего нового Михаил Бабич не сказал, все приведенные показатели были известны и ранее. Но МИД Беларуси в ответ на конкретные цифры кроме базарной ругани других аргументов найти не сумел.





И вот теперь Александр Лукашенко в ответ на ограничения доступа белорусской продукции на российский рынок угрожает перекрыть поставки российской нефти на Запад через Беларусь под предлогом необходимости ремонта нефтепровода «Дружба».





По поводу этих заявлений белорусских чиновников хочу отметить следующее.





Во-первых, истории дипломатии и международных отношений больше 4 тысяч лет. Формы и формулировки международных документов, правила поведения в межгосударственной коммуникации, ритуалы — это все оттачивалось столетиями. И если мы хотим, чтобы Беларусь воспринимали как цивилизованную европейскую страну, то и поведение на международной арене должно быть соответствующим.





Во-вторых, опускаться до угроз и оскорблений в межгосударственных делах — признак уязвимости своего положения и слабости. Что недопустимо, так как может спровоцировать еще большее внешнее давление. В условиях, когда нужно публично демонстрировать уверенность и спокойствие, белорусские чиновники демонстрируют истерику.









одна крупная белорусская частная компания хотела выйти на западные биржи . Однако была вынуждена отложить эту идею до лучших времен , когда выяснилось, что стоимость ее ценных бумаг будет втрое ниже, чем у аналогичных по финансовым показателям европейских компаний. В-третьих, стоит напомнить, что публичные заявления высокопоставленных чиновников имеют и денежное измерение. В нашем случае — со знаком минус. Не так давно. Однако, когда выяснилось, что стоимость ее ценных бумаг будет втрое ниже, чем у аналогичных по финансовым показателям европейских компаний.





Почему? Политические риски. Серьезные иностранные инвесторы очень четко изучают как внутреннюю, так и внешнеполитическую ситуацию в стране возможных вложений. Инвесторы хотят понимать перспективы белорусско-российских отношений и видеть эти отношения стабильными.





Публичные скандалы с основным торгово-экономическим партнером и кредитором приводят к тому, что бизнесы в Беларуси оцениваются в 3—4 раза ниже, чем могли бы. А это означает минус тысячи рабочих мест и неполученные нашими людьми доходы.





Даже стабильно плохие отношения могут быть более привлекательными для инвестора, чем «качели», когда невозможно предсказать, как политический фактор повлияет на условия ведения бизнеса завтра.





В-четвертых, заявления о готовности перекрыть по надуманным причинам поставку стратегически значимого сырья в ЕС уж точно не способствуют улучшению отношений с Западом. И подрывают доверие к нашей стране как к надежному транзитеру.





Официальный Минск стремится позиционировать себя в качестве связующего моста между Востоком и Западом. Поэтому такие угрозы, по крайней мере публичные, недопустимы. Или надо сменить желаемый образ страны: с соединяющего моста на, например, разделяющую стену. Или минное поле, потому как невозможно предсказать, где у нас рванет в следующий момент.





И самое главное: проблемы в двусторонних отношениях имеют многолетнюю историю. Ничего нового и неожиданного не происходит.









Более того, еще осенью 2014 года во время одних интеграционных «посиделок» в полуофициальном порядке российскими чиновниками белорусским коллегам было заявлено: Россия берет курс на максимальное самообеспечение и будет импортозамещать все, что только сможет. Включая белорусские продукты питания. И по-доброму посоветовали нашим производителям искать рынки сбыта, альтернативные российскому.





Прошло без малого пять лет. Что сделано для диверсификации экспорта? Какие шаги были предприняты по снижению зависимости белорусской экономики от нефтяного сектора? Какие высокотехнологичные отрасли за это время развились в Беларуси? Да никакие! А кто в этом виноват? Вопрос риторический…





Корень белорусских проблем — не в Кремле. Он в Минске. И решения тоже тут, на месте. А публичная ругань и угрозы — это в том числе и проявление нежелания наших властей признать свои ошибки. И неспособность провести работу над ними.