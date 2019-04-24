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Мнение: Беларусь потеряет часть суверенитета в обмен на экономические преференции

25.04.2019 10:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

У президента РФ Владимира Путина растет недовольство по отношению к белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники. По их словам, российский лидер обеспокоен тем, что Минск может попытаться выйти из-под влияния Москвы.

По мнению политолога Валерия Карбалевича,  Путин считает, что Беларусь является сателлитом России, а сателлит должен быть управляемым. Беларусь же в значительных сферах проводит самостоятельную политику. Она не поддержала Россию в ее конфликте с Украиной, пытается сохранить нейтралитет в отношениях с Западом.

— И экономическая политика, отличная от России. Беларусь не хочет продавать российскому капиталу наиболее выгодные предприятия. Пытается дистанцироваться от России в информационной политике. Оснований для недовольства довольно много, — отмечает эксперт.

Отличием от предыдущих лет, продолжает он, стало то, что Москва начала жестко увязывать экономическую помощь с вопросами об объединении Беларуси и России. Рост недовольства со стороны Путина будет чреват для Беларуси тем, что российская экономическая помощь со стороны России будет сокращаться. Это отрицательно повлияет на белорусскую экономику, социальную сферу, в том числе и на уровень жизни населения.

— А судьба самого Лукашенко определяется в Беларуси и зависит от того, как его дальше будет воспринимать белорусское общество, — считает Валерий Карбалевич. — Я не думаю, что со стороны России будет попытка воздействовать на Лукашенко с помощью его окружения, белорусской номенклатуры. Все предыдущие попытки показали, что это неэффективно.

Директор Института политических исследований «Палітычныя сфера» Андрей Казакевич добавляет, что недовольство со стороны России может быть связано с вопросами энергоносителей, с требованием Беларуси о компенсациях и ценах. 


Так же существует вопрос границы, реэкспорта – того, сколько европейских товаров проникает на российский рынок через Беларусь. Было много дискуссий и по поводу взаимного признания виз, имеет место негибкость позиций по вопросам интеграционных инициатив в формате, озвученном российским премьером Дмитрием Медведевым.

— Очевидно, что Лукашенко не хочет идти на принятие комфортного для Росси формата, поэтому есть такое раздражение. Но нельзя сказать, что оно появилось только сегодня, — подчеркивает Андрей Казакевич.

По его оценке, противоречия вошли в новую фазу с середины прошлого года. Эксперт рассматривает их как продолжение тех проблем, которые «накапливаются в двусторонних отношениях, но не решаются, потому что пока не находится компромиссный вариант для двух сторон».

Последствием этого для Беларуси может стать проблема с ценами на энергоносители, конкуренцией на рынке нефтепродуктов, введением Россией ограничений поставок на свой рынок определенной категории товаров, например, овощей, другой сельскохозяйственной продукции.

— При определенных обстоятельствах давление России может привести к тому, что Беларусь потеряет часть своего суверенитета: в обмен на какие-то экономические преференции Лукашенко и белорусские власти могут быть вынуждены пойти на какие-то уступки, например, связанные с пограничной и таможенной службой, с вопросами бюджета, налогов, — не исключает собеседник.

Россия могла бы пойти и на более радикальные шаги, связанные со сменой власти в Беларуси.

— Но такой вопрос, мне кажется, не будет ставиться, так как не исчерпан весь потенциал возможностей давления на существующие белорусские власти, — заключает Андрей Казакевич.    

 
Теги: Минск
 
 
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У президента РФ Владимира Путина растет недовольство по отношению к белорусскому коллеге Александру Лукашенко, сообщает Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю...
 
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