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Писательницу Нику Ракитину записали в дармоеды за два месяца до пенсии

25.04.2019 10:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О том, что она «не занята в экономике» Людмила Богданова узнала из уведомления от так называемой «тунеядской» комиссии по Центральному району областного центра. Пикантность ситуации заключается в том, что гомельчанка буквально уже в июне достигнет пенсионного возраста, а значит, будет считаться занятой в экономике.

Писательницу Нику Ракитину записали в дармоеды за два месяца до пенсии
56-летняя женщина решила бороться с незаконным декретом и обратилась за помощью в независимый профсоюз РЭП:

- Я начинала работать с 18 лет, делая перерывы только на написание диссертации и воспитание детей. Работала в школе, в дворце творчества. Фактически, если бы не повышение пенсионного возраста, я бы была уже на пенсии.

Людмила Богданова известна как писательница Ника Ракитина, в последнее время занимается написанием книг.

- Конечно, мне далеко до Льва Толстого, но мои книги довольно охотно издаются в Гомеле. Cейчас готовится к выходу новая книга. Тиражи не большие, но таковы реалии белорусских писателей, много не заработаешь. Живу практически на зарплату своего супруга.

Писательница получила извещение, где ей до 30 апреля предлагают предоставить документы, доказывающие, что она работающий человек. Вместе с независимым профсоюзом женщина подала жалобы в горисполком и районную администрацию.


Правовой инспектор труда профсоюза Леонид Судаленко прокомментировал суть претензий:

– Профсоюз РЭП считал и считает, чтобы участвовать в экономике, достаточно являться потребителем товаров и услуг, в том числе и подакцизных, плательщиком государственных сборов и пошлин. Иными словами, вне зависимости от своей занятости, Людмила Богданова занята в экономике, так как постоянно уплачивает косвенные налоги при покупке товаров и услуг, при пользовании мобильной связью.

В жалобе Людмила Богданова просит пояснить, для какой цели государство ограничивает ее в праве на выбор рода занятий, в праве не подвергаться принудительному труду и запрещенной дискриминации, вмешиваясь в ее частную жизнь и частную жизнь ее семьи.

Также Людмила Богданова требует поставить перед Конституционным судом вопрос о том, что Декрет №3 нарушает Конституцию; признать ее занятой в экономике и обязать комиссию по содействию занятости исключить ее из базы данных.



 
Теги: Гомель
 
 
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О том, что она «не занята в экономике» Людмила Богданова узнала из уведомления от так называемой «тунеядской» комиссии по Центральному району областного центра....
 
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