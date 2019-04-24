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Правозащитники: пророссийские организации резко активизировали воздействие на могилевских студентов

25.04.2019 10:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

За последние несколько недель в соседнем Смоленске прошло сразу несколько мероприятий, направленных на вовлечение молодых белорусов в «интеграционные процессы».

На прошлой неделе журнал о правах человека mspring.online рассказывал об акциях, направленных на вовлечение могилёвской молодёжи в интеграционные процессы на территории России.

И снова в Смоленске с 21 по 23 апреля проводили очередную российско-белорусскую конференцию для молодёжи из приграничных областей – Могилёвской и Витебской.

Могилёв традиционно представляло Социально-культурное общественное объединение «Наследие» во главе с преподавателем Белорусско-Российского университета (БРУ) Виталием Артёмчиком. В этот раз во время мероприятия на официальной странице «Наследия» «ВКонтакте» информации было меньше, чем обычно. Но что интересно, в понедельник молодёжная конференция собрала чуть более сотни представителей молодёжных организаций, органов российской власти, СМИ и университетов из регионов России и Беларуси. Завершился форум во вторник, 23 апреля. Учитывая, что всё это рабочие дни, логичным кажется вопрос, когда же работают преподаватели и когда учатся студенты, если каждую неделю они выезжают в соседнюю страну?


 
 
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За последние несколько недель в соседнем Смоленске прошло сразу несколько мероприятий, направленных на вовлечение молодых белорусов в «интеграционные процессы».
 
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