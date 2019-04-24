Правозащитники: пророссийские организации резко активизировали воздействие на могилевских студентов

mspring.online рассказывал об акциях, направленных на вовлечение могилёвской молодёжи в интеграционные процессы на территории России. На прошлой неделе журнал о правах человекарассказывал об акциях, направленных на вовлечение могилёвской молодёжи в интеграционные процессы на территории России.





И снова в Смоленске с 21 по 23 апреля проводили очередную российско-белорусскую конференцию для молодёжи из приграничных областей – Могилёвской и Витебской.





Могилёв традиционно представляло Социально-культурное общественное объединение «Наследие» во главе с преподавателем Белорусско-Российского университета (БРУ) Виталием Артёмчиком. В этот раз во время мероприятия на официальной странице «Наследия» «ВКонтакте» информации было меньше, чем обычно. Но что интересно, в понедельник молодёжная конференция собрала чуть более сотни представителей молодёжных организаций, органов российской власти, СМИ и университетов из регионов России и Беларуси. Завершился форум во вторник, 23 апреля. Учитывая, что всё это рабочие дни, логичным кажется вопрос, когда же работают преподаватели и когда учатся студенты, если каждую неделю они выезжают в соседнюю страну?



