Вся "вина" упомянутых фрилансеров заключалась в том, что они 16 февраля 2019 года присутствовали в местности Старые Василишки, что на Щучинщине. Как раз гражданское общество отмечало 80-ю годовщину со дня рождения польского знаменитого рок-певца Чеслава Немена, который родился именно в Василишках. В тот день Александр Денисов и Алексей Кайрыс вели видеосъемку торжества, записывали на видео некоторых местных старожилов, чтобы потом использовать этот материал в новом документальном фильме. Кася Лявдацкая в тот день вела некоторые аудиозаписи разговоров с местными жителями.





Основное рассмотрение дела прошло еще 22 апреля.