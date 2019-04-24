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Чудо над Нёманом: дела против журналистов "Белсата" прекращены

25.04.2019 10:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В среду, 24 апреля, судья суда Ленинского района г. Гродно Дмитрий Бубенчик своим постановлением прекратил административное дело против журналистов-фрилансеров за недоказанностью вины подсудимых. Александр Денисов, Алексей Кайрис и Кася Левдацкая признаны невиновными. Об этом сообщает "Гродненская Весна".

Вся "вина" упомянутых фрилансеров заключалась в том, что они 16 февраля 2019 года присутствовали в местности Старые Василишки, что на Щучинщине. Как раз гражданское общество отмечало 80-ю годовщину со дня рождения польского знаменитого рок-певца Чеслава Немена, который родился именно в Василишках. В тот день Александр Денисов и Алексей Кайрыс вели видеосъемку торжества, записывали на видео некоторых местных старожилов, чтобы потом использовать этот материал в новом документальном фильме. Кася Лявдацкая в тот день вела некоторые аудиозаписи разговоров с местными жителями.

Основное рассмотрение дела прошло еще 22 апреля.
 
Теги: Гродно
 
 
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В среду, 24 апреля, судья суда Ленинского района г. Гродно Дмитрий Бубенчик своим постановлением прекратил административное дело против журналистов-фрилансеров за...
 
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