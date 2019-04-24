Аналитики назвали средневзвешенный курс доллара на 2019 год









Это следует из макроэкономического прогноза для Беларуси, который Исследовательский центр ИПМ представил 24 апреля журналистам.





По мнению экспертов, инфляция по этому году будет на уровне 5,6%. Средняя зарплата за 2019 год составит 1051,6 рубля.





По прогнозу ИПМ, темп роста ВВП во втором квартале этого года составит 1,7%, в третьем – 1,6%, в четвертом – 1,8%. Об этом сообщил директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.





В отношении уровня инфляции он отметил, что ИПМ прогнозирует по этому году около 5%, в интервале от 4 до 6%. По следующим трем кварталам года ожидается 5,7%, 5,6% и 5,5% соответственно, и в итоге по году 5,6% (при целевом показателе – 5%).









В 2020-м и 2021-м, согласно прогнозу, инфляция составит 5% и 4,2% соответственно.





Ставка рефинансирования, по мнению экспертов, останется на уровне 10% в 2019 году и 2020-м, а в 2021-м может снизиться до 9,5%.





Обменный курс по этому году может составить 2,18 белорусского рубля за $1 и 2,61 рубля за 1 евро, в 2020-м году – 2,28 и 2,83 соответственно, в 2021-м – 2,34 и 2,94 рубля.





ИПМ ожидает роста средней зарплаты в 2020 году до 1151,6 рубля, в 2021-м – до 1260,8 рубля.



