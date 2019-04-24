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Аналитики назвали средневзвешенный курс доллара на 2019 год

25.04.2019 10:10 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экономика Беларуси в 2019 году может вырасти на 1,6%, в 2020 – на 1,9%. В 2021 рост ВВП может составить 2%.



Это следует из макроэкономического прогноза для Беларуси, который Исследовательский центр ИПМ представил 24 апреля журналистам.

По мнению экспертов, инфляция по этому году будет на уровне 5,6%. Средняя зарплата за 2019 год составит 1051,6 рубля.

По прогнозу ИПМ, темп роста ВВП во втором квартале этого года составит 1,7%, в третьем – 1,6%, в четвертом – 1,8%. Об этом сообщил директор исследовательского центра ИПМ Александр Чубрик.

В отношении уровня инфляции он отметил, что ИПМ прогнозирует по этому году около 5%, в интервале от 4 до 6%. По следующим трем кварталам года ожидается 5,7%, 5,6% и 5,5% соответственно, и в итоге по году 5,6% (при целевом показателе – 5%).


В 2020-м и 2021-м, согласно прогнозу, инфляция составит 5% и 4,2% соответственно.

Ставка рефинансирования, по мнению экспертов, останется на уровне 10% в 2019 году и 2020-м, а в 2021-м может снизиться до 9,5%.

Обменный курс по этому году может составить 2,18 белорусского рубля за $1 и 2,61 рубля за 1 евро, в 2020-м году – 2,28 и 2,83 соответственно, в 2021-м – 2,34 и 2,94 рубля.

ИПМ ожидает роста средней зарплаты в 2020 году до 1151,6 рубля, в 2021-м – до 1260,8 рубля.


 
 
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Экономика Беларуси в 2019 году может вырасти на 1,6%, в 2020 – на 1,9%. В 2021 рост ВВП может составить 2%.
 
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