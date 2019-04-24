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Все должно быть стерильно: стул Ким Чен Ына перед встречей с Путиным протерли спиртом
Источник материала: Партизан
Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он должен был сидеть во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
Очевидцы сняли это на видео, которое опубликовал Telegram-канал Life Shot.
Авторы видео полагают, что мужчина в белых перчатках протирает стул салфеткой, которая пропитана спиртом.
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Охранники главы КНДР Ким Чен Ына протерли стул, на котором он должен был сидеть во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.
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