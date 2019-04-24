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Как демократ Румас похоронил в Беларуси остатки демократии

25.04.2019 09:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Оплата услуг охраны общественного порядка во время массовых мероприятий становится реальной проблемой для их организаторов и ставит проведение самих мероприятий под угрозу. «Прейскурант» на оплату услуг установил премьер Румас, который, вероятно, не в курсе, что с белорусскими зарплатами такие расценки не потянуть. Или в курсе, просто он совсем не демократ?

Как демократ Румас похоронил в Беларуси остатки демократии
Организаторы "Чернобыльского шляха" получили разрешение на проведение традиционного шествия к Чернобыльской часовне 26 апреля. Однако с важным условием: они должны оплатить около 7500 рублей за услуги милиции. 

Организаторы шествия несогласные с этой суммой, так как, во-первых, деятельность милиции и так финансируется из госбюджета, а во-вторых, иногда действия милиционеров во время массового мероприятия - это не охрана граждан, а наоборот, опасность для них. Оргкомитет "Чернобыльского шляха" признается, что не имеет возможности оплатить указанную сумму — это немалые деньги.

Следует отметить, что под действие постановления попали не только организаторы политических мероприятий. Любительские спортивные инициативы при проведении своих мероприятий (велогонки, забеги, любительские соревнования и т.д.) также должны оплачивать услуги милиции по новым тарифам, если они не проводятся в соорганизаторстве с местными властями.

Все эти примеры еще раз показывают, что изменения в закон "О массовых мероприятий", которые вступили в силу три месяца назад, никак не улучшают ситуацию со свободой мирных собраний в Беларуси. Более того, они создают непосильные условия для организаторов массовых мероприятий, отмечает правозащитник ПЦ «Весна»Валентин Стефанович.


"Последняя ситуация с "Чернобыльским шляхом" стала своеобразной квинтэссенцией проблемы возложения расходов по проведению мирных собраний на их организаторов. 

Ситуация еще более ухудшилась с принятием изменений в закон и вступлением в силу соответствующего Постановления Совмина №49, которое устанавливает тарифы на оплату услуг милиции. Также, согласно решению ведомства Румаса, когда организаторы массового мероприятия хотят провести его не в специально предназначенном для этого месте, то при расчете суммы оплаты услуг применяется повышающий коэффициент. В результате окончательная сумма может достигать нескольких тысяч евро".

По мнению Валентина Стефановича, такие условия являются реальной преградой для реализации гражданами своего права на мирные собрания. Правозащитники осуждают такой подход и требуют от властей привести законодательство о массовых мероприятиях в соответствие с международными стандартами в этой области.

"Все расходы на работу милиции, скорой помощи, на услуги по уборке территорий должны покрываться за счет бюджета, а не браться из кармана организаторов", - констатирует правозащитник. 

Кстати, опасность со стороны милиции, которая на самом деле должна охранять общественный порядок, стала главным аргументом для жалобы организаторов иного политического массового мероприятия - празднования Дня воли в Киевском сквере Минска. Организаторы отказались оплачивать услуги милиции на сумму 6375 рублей, так как считают их некачественными (из-за задержаний участников во время митинга-концерта), и направили претензию в УВД на нарушение договора. И хотя ответа на жалобу организаторы минского Дня воли еще не получили, на них уже составили протоколы за нарушение порядка организации массового мероприятия (ч.2 ст. 23.34 КоАП). Судебные заседания по данному административному делу должны состояться 29 апреля.

 
Теги: Минск
 
 
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Оплата услуг охраны общественного порядка во время массовых мероприятий становится реальной проблемой для их организаторов и ставит проведение самих...
 
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