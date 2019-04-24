Как демократ Румас похоронил в Беларуси остатки демократии

Организаторы "Чернобыльского шляха" получили разрешение на проведение традиционного шествия к Чернобыльской часовне 26 апреля. Однако с важным условием: они должны оплатить около 7500 рублей за услуги милиции.





Организаторы шествия несогласные с этой суммой, так как, во-первых, деятельность милиции и так финансируется из госбюджета, а во-вторых, иногда действия милиционеров во время массового мероприятия - это не охрана граждан, а наоборот, опасность для них. Оргкомитет "Чернобыльского шляха" признается, что не имеет возможности оплатить указанную сумму — это немалые деньги.





Следует отметить, что под действие постановления попали не только организаторы политических мероприятий. Любительские спортивные инициативы при проведении своих мероприятий (велогонки, забеги, любительские соревнования и т.д.) также должны оплачивать услуги милиции по новым тарифам, если они не проводятся в соорганизаторстве с местными властями.





ПЦ «Весна» Валентин Стефанович. Все эти примеры еще раз показывают, что изменения в закон "О массовых мероприятий", которые вступили в силу три месяца назад, никак не улучшают ситуацию со свободой мирных собраний в Беларуси. Более того, они создают непосильные условия для организаторов массовых мероприятий, отмечает правозащитникВалентин Стефанович.









"Последняя ситуация с "Чернобыльским шляхом" стала своеобразной квинтэссенцией проблемы возложения расходов по проведению мирных собраний на их организаторов.





Ситуация еще более ухудшилась с принятием изменений в закон и вступлением в силу соответствующего Постановления Совмина №49, которое устанавливает тарифы на оплату услуг милиции. Также, согласно решению ведомства Румаса, когда организаторы массового мероприятия хотят провести его не в специально предназначенном для этого месте, то при расчете суммы оплаты услуг применяется повышающий коэффициент. В результате окончательная сумма может достигать нескольких тысяч евро".





По мнению Валентина Стефановича, такие условия являются реальной преградой для реализации гражданами своего права на мирные собрания. Правозащитники осуждают такой подход и требуют от властей привести законодательство о массовых мероприятиях в соответствие с международными стандартами в этой области.





"Все расходы на работу милиции, скорой помощи, на услуги по уборке территорий должны покрываться за счет бюджета, а не браться из кармана организаторов", - констатирует правозащитник.