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Горим! По всей Беларуси горят леса и торфяники, за сутки ликвидировано 87 пожаров.

25.04.2019 09:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минске с утра ощущается сильный запах гари.

Горим! По всей Беларуси горят леса и торфяники, за сутки ликвидировано 87 пожаров.
https://mchs.gov.by/glavnoe/254800/
За минувшие 24 часа, с шести утра 24 апреля до шести утра 25 апреля ликвидированы 27 лесных пожаров на общей площади более 110 га, 7 торфяных пожаров на общей площади 2 га и 53 пожара травы и кустарников на общей площади более 26 га, сообщает 112.by

Вчера в 12:33 поступило сообщение об обнаружении пожара (сухая растительность и лес) на территории Кировского лесничества ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» возле деревни Красновка Наровлянского района. Для ликвидации задействованы 29 единиц техники и 112 человек. По состоянию на 06:00 25.04.2019 площадь пожара составляет 40 га.

Вчера в 14:36 поступило сообщение об обнаружении пожара (сухая растительность и лес) возле деревни Криничное Гродненского района. Временно была ограничена работа пункта пропуска Привалки Гродненского р-на (граница с Литвой). Для ликвидации пожара были задействованы 70 единиц техники и 346 человек. В 23:57 пожар ликвидирован, пострадавших нет, общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 30 га.


Продолжено тушение пожара травы и кустарников на территории Вильемского лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз» возле д. Ольманы Столинского р-на Брестской области. Для ликвидации пожара задействованы 42 единицы техники и 139 человек. Вертолетами Ми-8 Авиации МЧС за сутки осуществлены 97 сбросов воды. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществляется авиационное патрулирование. Работы по ликвидации продолжаются.

С утра в Минске ощущается сильный запах гари.

Причиной пожаров является сухая погода. Лишь в воскресенье в ряде районов прошли дожди, но не везде.

В пяти районах Минской области введен запрет на посещение лесов, пишет Наша нива.


 
Теги: Минск
 
 
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