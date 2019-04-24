Горим! По всей Беларуси горят леса и торфяники, за сутки ликвидировано 87 пожаров.

сообщает 112.by За минувшие 24 часа, с шести утра 24 апреля до шести утра 25 апреля ликвидированы 27 лесных пожаров на общей площади более 110 га, 7 торфяных пожаров на общей площади 2 га и 53 пожара травы и кустарников на общей площади более 26 га,112.by





Вчера в 12:33 поступило сообщение об обнаружении пожара (сухая растительность и лес) на территории Кировского лесничества ГСЛХУ «Наровлянский спецлесхоз» возле деревни Красновка Наровлянского района. Для ликвидации задействованы 29 единиц техники и 112 человек. По состоянию на 06:00 25.04.2019 площадь пожара составляет 40 га.





Вчера в 14:36 поступило сообщение об обнаружении пожара (сухая растительность и лес) возле деревни Криничное Гродненского района. Временно была ограничена работа пункта пропуска Привалки Гродненского р-на (граница с Литвой). Для ликвидации пожара были задействованы 70 единиц техники и 346 человек. В 23:57 пожар ликвидирован, пострадавших нет, общая площадь, пройденная фронтом пожара, составила 30 га.









Продолжено тушение пожара травы и кустарников на территории Вильемского лесничества ГЛХУ «Полесский лесхоз» возле д. Ольманы Столинского р-на Брестской области. Для ликвидации пожара задействованы 42 единицы техники и 139 человек. Вертолетами Ми-8 Авиации МЧС за сутки осуществлены 97 сбросов воды. Тушение затруднено отсутствием подъездных путей и заболоченной местностью. Для мониторинга и оценки складывающейся обстановки осуществляется авиационное патрулирование. Работы по ликвидации продолжаются.





С утра в Минске ощущается сильный запах гари.





Причиной пожаров является сухая погода. Лишь в воскресенье в ряде районов прошли дожди, но не везде.





пишет Наша нива. В пяти районах Минской области введен запрет на посещение лесов,Наша нива.



