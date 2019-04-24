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Пазняк раскритиковал бывших соратников Трусова и Голубева: «Пошли на поклон к бесу»

25.04.2019 09:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава КХП-БНФ, живущий в эмиграции Зенон Пазняк в интервью Радио «Свабода» упомянул своих бывших соратников по Оппозиции БНФ в Верховном Совете — одного из руководителей ТБМ Олега Трусова и историка Валентина Голубева.

Пазняк раскритиковал бывших соратников Трусова и Голубева: «Пошли на поклон к бесу»
Зенон Позняк (первый слева), Олег Трусов (в центре) и Валентин Голубев (второй справа).
«Измена моральным принципам двух депутатов независимости, которые пошли на сход нечестивых и рассуждают, мол, счастливы, что сатрап, уничтожитель нации обратил на них внимание, — все это еще не означает поражение идеи. Даже когда бы все соратники, депутаты-адраджэнцы (как когда-то деятели БНР) пошли бы на поклон к бесу (а все не пойдут) — это не означало бы поражения идеалов свободы и независимости Беларуси, пока свободным и несгибаемым буду я», — сказал Пазняк.

Нетруднов упомянутых депутатах независимости узнать Олега Трусова и Валентина Голубева, которые 1 марта участвовали в «Большом разговоре» у Александра Лукашенко.

Трусов имел возможность через микрофон обратиться к главе Беларуси, а Голубев подошел поговорить с Лукашенко. «НН» попросила Трусова и Голубева прокомментировать заявление Пазняка.

«Я никогда принципиально не комментирую выступления Пазняка, что бы он ни говорил, так как это мой давний друг. Я никогда не критикую Пазняка, поскольку многие хотят нас поссорить. Не выйдет.

Пазняк мои имя и фамилию не называл, а назвал Наумчик. Не все так просто. Я в фейсбуке поздравил Пазняка с днем рождения. Нас поссорить хотели еще в 1994, но не удалось, не удастся и сегодня», — сказал Олег Трусов.

«Я не хочу говорить здесь ничего. Я не хочу ни перед кем оправдываться, я знаю, почему я пошел туда, я знаю, что никого не предал и ничего плохого не сделал.

Я знаю, что за эти годы, пока Зенона здесь нет, я много сделал для родной Беларуси. Не хочу ни оправдываться, ни спорить. Я просто работаю для Беларуси, живу в Беларуси и умру в Беларуси. При любой возможности я буду делать все для Беларуси, а не спорить или говорить про кого-то гадости», — такую реакцию вызвали слова Пазняка у Валентина Голубева.


 
 
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Глава КХП-БНФ, живущий в эмиграции Зенон Пазняк в интервью Радио «Свабода» упомянул своих бывших соратников по Оппозиции БНФ в Верховном Совете — одного из...
 
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