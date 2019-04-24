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Исследовательский центр ИПМ выступил с макроэкономическом прогнозом для Беларуси

25.04.2019 09:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Исследовательский центр ИПМ выступил с макроэкономическом прогнозом для Беларуси. Он базовый. Пессимистический вариант прогноза, в котором будет учтён налоговый манёвр, появится позже.



Исследователи опирались на данные Белстата, Нацбанка и на свои расчёты. Они прогнозируют, что в 2020 году инфляция составит 5%, в 2021-м — 4,2% (в 2018-м — 5,6%). Темпы прироста валового внутреннего продукта в следующем году могут составить 1,9%, через два года — 2% (в 2018-м — 3%). Ставка рефинансирования прогнозируется на следующий год на уровне 10% годовых (как и по итогам текущего года), в 2021-м — 9,5%. Номинальный обменный курс доллара по итогам 2019 года составит 2,18 рубля, в 2020-м — 2,28, в 2 021 году — 2,34 рубля. Рост курса евро в те же годы прогнозируется следующий: 2,61, 2,83 и 2,94 рубля.

Что касается размера средней зарплаты белорусов, то эксперты предоставляют следующие цифры: по итогам 2019 года — 1051,6 рубля, 2020 — 1151,6, 2021 год — 1260,8 рубля.

Исследователи полагают, что основными рисками для нашей страны остаются разногласия с Россией по поводу поставок нефти и газа, а также региональные или глобальные риски, которые могут повлиять и на обменный курс, и на инфляцию и ВВП.




 
 
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Исследовательский центр ИПМ выступил с макроэкономическом прогнозом для Беларуси. Он базовый. Пессимистический вариант прогноза, в котором будет учтён налоговый...
 
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