Исследовательский центр ИПМ выступил с макроэкономическом прогнозом для Беларуси









Исследователи опирались на данные Белстата, Нацбанка и на свои расчёты. Они прогнозируют, что в 2020 году инфляция составит 5%, в 2021-м — 4,2% (в 2018-м — 5,6%). Темпы прироста валового внутреннего продукта в следующем году могут составить 1,9%, через два года — 2% (в 2018-м — 3%). Ставка рефинансирования прогнозируется на следующий год на уровне 10% годовых (как и по итогам текущего года), в 2021-м — 9,5%. Номинальный обменный курс доллара по итогам 2019 года составит 2,18 рубля, в 2020-м — 2,28, в 2 021 году — 2,34 рубля. Рост курса евро в те же годы прогнозируется следующий: 2,61, 2,83 и 2,94 рубля.





Что касается размера средней зарплаты белорусов, то эксперты предоставляют следующие цифры: по итогам 2019 года — 1051,6 рубля, 2020 — 1151,6, 2021 год — 1260,8 рубля.





Исследователи полагают, что основными рисками для нашей страны остаются разногласия с Россией по поводу поставок нефти и газа, а также региональные или глобальные риски, которые могут повлиять и на обменный курс, и на инфляцию и ВВП.











