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Около 100 тыс. человек планируется дополнительно привить против кори в Беларуси

25.04.2019 09:34 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси до конца года планируется дополнительно привить против кори около 100 тысяч человек. Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологи и общественного здоровья Ирина Глинская, передает корреспондент портала Союзного государства.

фото: pixabay

Ирина Глинская отметила, что вакцинация коснётся людей, которые в рамках календаря профилактических прививок, утвержденным Министерством здравоохранения Беларуси, по определенной причине не успели сделать прививку. Также речь идет о представителях определенных профессий, которые чаще всего сталкиваются с приезжими гражданами – это работники гражданской авиации, люди, работающие на пограничных переходах и др.

Кроме того, медики рекомендуют сделать прививку тем, кто не имеет данных, защищен ли он от такой инфекции, имеет только одну прививку или слабый к кори иммунитет.

– Эпидемия с корью показала, что защищенность нашего населения достаточно высокая. Однако среди нас есть небольшое количество людей, которые не защищены. Сейчас в стране есть возможность заполнить такие пробелы. В поликлиниках идёт получение моновакцины против кори, и люди, которые не знают о своем прививочном статусе, привиты ли они, имеют только одну прививку против кори, я говорю о взрослом населении, могут обратиться и сделать прививку на бесплатной основе, – сказала Ирина Глинская.

Координатор программ по инфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Беларуси Вячеслав Граньков также отметил, что в 2018 году в Европейском регионе ВОЗ более 82 тыс. человек заболели корью и 72 умерли.

– Если бы люди были привиты, таких тяжелых последствий мы бы не наблюдали. Сегодня из-за миграции населения ни одна страна не защищена от случаев завозной инфекции. Поэтому вакцинация является самой эффективной инвестицией в здравоохранение, – заключил Вячеслав Граньков.


Стоит отметить, что в Беларуси 24-30 апреля проходит Европейская неделя иммунизации. Ее девиз в этом году "Защитимся вместе: вакцины действуют!". Европейская неделя иммунизации в 2019 году будет посвящена «героям вакцинации» — медицинским работникам, проводящим вакцинацию, ответственным родителям, принявшим решение прививать своих детей, а также всем гражданам, участвующим в процессе распространения научно обоснованной информации о необходимости прививок. Основной целью недели является информированность населения о важности полноценной иммунизации для здоровья и благополучия людей на протяжении всей жизни.


 
 
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В Беларуси до конца года планируется дополнительно привить против кори около 100 тысяч человек. Об этом сообщила журналистам заместитель главного врача...
 
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