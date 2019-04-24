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Много шума из ничего? Российские эксперты скромно оценили потери Минска от проблемной нефти

25.04.2019 09:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По данным российских экспертов, объем некачественной нефти с превышением органических хлоридов в системе «Транснефти» составляет около 300 тысяч тонн, пишут «Ведомости». Это заметно меньше белорусской оценки. Собеседники издания говорят о том, что ее можно очистить и продать.



Интересно, что федеральный чиновник оценил объемы испорченной нефти в 100 тысяч тонн, а сотрудник крупной нефтяной компании — в 300 тысяч тонн. При цене на нефть марки Urals в 71,86 долларов за тонну стоимость такого количества оценивается в 52,6−158 млн долларов.

«Для того, чтобы очистить загрязненную нефть, ее надо как минимум слить: хлор тяжелее нефти, он выпадет в осадок, достаточно отстоять загрязненную нефть», — цитируют «Ведомости» технолога крупной компании.

Белорусская сторона заявляла, что «Гомельтранснефть Дружба» располагает более 700 тыс. т нефти, которая не соответствует показателям качества.


Прокомментировали российские эксперты и цену вышедшего из строя из-за некачественной нефти оборудования на Мозырском НПЗ. Речь шла о том, что апреля на установке ЛК-6У № 2 секции С-100 выявлены пропуски теплообменных трубок воздушного холодильника ХК-105, состоящего из шести секций, начат ремонт. Источник «Ведомостей» считает, что стоимость всей холодильной установки не превышает 3,5 млн российских рублей за штуку (примерно 55 тысяч долларов).

Беларусь сумму потерь от проблем с качеством российской нефти не озвучивала, к расчету привлечены независимые эксперты.


 
 
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По данным российских экспертов, объем некачественной нефти с превышением органических хлоридов в системе «Транснефти» составляет около 300 тысяч тонн,...
 
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