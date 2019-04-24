Рада приняла закон, закрепляющий исключительность украинского языка

Источник материала: Ежедневник

Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как передает УНИАН , за документ проголосовали 278 депутатов из 450. В законе определяются лица, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. В их число включили руководство страны, парламентариев, судей и прокуроров, сотрудников Нацбанка Украины, офицеров-контрактников, а также педагогов и медиков государственных учреждений.

При этом действие документа не касается частного общения и религиозные обряда. Перед тем как принять закон, Рада рассмотрела 2082 поправки. Изменения также предусматривают, что все граждане Украины должны знать национальный язык.