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Рада приняла закон, закрепляющий исключительность украинского языка

25.04.2019 12:38 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Рада приняла закон, закрепляющий исключительность украинского языка

Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».

Как передает УНИАН, за документ проголосовали 278 депутатов из 450. В законе определяются лица, которые обязаны владеть украинским языком и использовать его при исполнении служебных обязанностей. В их число включили руководство страны, парламентариев, судей и прокуроров, сотрудников Нацбанка Украины, офицеров-контрактников, а также педагогов и медиков государственных учреждений.

При этом действие документа не касается частного общения и религиозные обряда. Перед тем как принять закон, Рада рассмотрела 2082 поправки. Изменения также предусматривают, что все граждане Украины должны знать национальный язык.

 
 
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Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
 
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