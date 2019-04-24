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Рада приняла закон, закрепляющий исключительность украинского языка
25.04.2019 12:38 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
Как передает
При этом действие документа не касается частного общения и религиозные обряда. Перед тем как принять закон, Рада рассмотрела 2082 поправки. Изменения также предусматривают, что все граждане Украины должны знать национальный язык.
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Верховная Рада Украины приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».
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