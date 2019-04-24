Начался рабочий визит Лукашенко в Китай

Александр Лукашенко 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Уже началась встреча с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Официальный белорусский лидер примет участие в мероприятиях II Форума международного сотрудничества «Пояс и путь». Он планирует представить предложения белорусской стороны по развитию этой инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создание равноправной системы международной торговли.

Одна из значимых встреч в Пекине - с председателем КНР Си Цзиньпином. Два руководителя государств будут обсуждать реализацию совместных проектов, межрегиональное сотрудничество и перспективы углубления двустороннего взаимодействия (в торговле и экономике, инвестициях и гуманитарной сфере), сообщает пресс-служба белорусского президента.

Сейчас в Пекине проходит встреча глав Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева.