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Начался рабочий визит Лукашенко в Китай

25.04.2019 12:43 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Александр Лукашенко 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Уже началась встреча с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

Официальный белорусский лидер примет участие в мероприятиях II Форума международного сотрудничества «Пояс и путь». Он планирует представить предложения белорусской стороны по развитию этой инициативы, углублению сотрудничества на евразийском пространстве с акцентом на создание равноправной системы международной торговли.

Одна из значимых встреч в Пекине - с председателем КНР Си Цзиньпином. Два руководителя государств будут обсуждать реализацию совместных проектов, межрегиональное сотрудничество и перспективы углубления двустороннего взаимодействия (в торговле и экономике, инвестициях и гуманитарной сфере), сообщает пресс-служба белорусского президента.

Сейчас в Пекине проходит встреча глав Беларуси и Узбекистана Александра Лукашенко и Шавката Мирзиеева.

 
 
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Александр Лукашенко 25 апреля прибыл с рабочим визитом в Китайскую Народную Республику. Уже началась встреча с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.
 
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