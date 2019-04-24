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В Латвии поддержали идею обвинить СССР в геноциде

25.04.2019 12:38 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Комитет Сейма Латвии по иностранным делам принял заявление о том, чтобы считать депортацию крымских татар 1994 года геноцидом со стороны СССР. Об этом сообщает tvnet.lv.

Проект решения составили на основе доклада Министерства иностранных дел. В нем речь идет о том, что высылка крымских татар, а также продолжающаяся оккупация Крыма – не что иное, как геноцид. Более того, депутат Европарламента Янис Домбрава предложил, кроме прочего, называть геноцидом отношение СССР ко всем народам, проживавшим на оккупированных территориях 20-го века. Комиссия его инициативу поддержала. Единственным, кто высказался против, был Николай Кабанов – депутат от социалистической партии «Согласие». За проект проголосуют в самом парламенте 16 мая.

Обсуждая документ, парламентский секретарь Министерства иностранных дел Занда Калнина-Лукашевича подчеркнула: даже сейчас Крым подвергается репрессиям против крымских татар. Зачастую это связано с нарушениями прав человека. «Мы постоянно следим за ситуацией, и мы особенно обеспокоены репрессиями российских властей непосредственно против крымских татар. К сожалению, ситуация в Крыму только ухудшается. Должно быть международное осуждение», – заявила Занда.

В докладе значится, что в феврале и марте прошло заседание Совета ООН по правам человека. На нем выступил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич. Он сделал акцент на том, что вопрос с крымскими татарами не должен терять актуальности: его следует поднимать на международных дискуссиях.

Фото обложки: Алексей Павлишак, ТАСС.

 
 
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Комитет Сейма Латвии по иностранным делам принял заявление о том, чтобы считать депортацию крымских татар 1994 года геноцидом со стороны СССР. Об этом сообщает tvnet.lv. ...
 
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