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В Латвии поддержали идею обвинить СССР в геноциде
Источник материала: KYKY>
Комитет Сейма Латвии по иностранным делам принял заявление о том, чтобы считать депортацию крымских татар 1994 года геноцидом со стороны СССР. Об этом
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Комитет Сейма Латвии по иностранным делам принял заявление о том, чтобы считать депортацию крымских татар 1994 года геноцидом со стороны СССР. Об этом сообщает tvnet.lv. ...
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