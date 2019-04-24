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«Самое красивое лицо Беларуси». В финале 19 девушек – и за них голосуют по фото
Источник материала: KYKY>
Второй раз в Минске проходит соревнование для беларусок с «легким» налетом объективизации. Название говорит само за себя – «Самое красивое лицо Беларуси». Девушки соревнуются в лучшем сцеплении генов, владении искусством мейкапа и навыках работы фотографа в графическом редакторе.
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Второй раз в Минске проходит соревнование для беларусок с «легким» налетом объективизации. Название говорит само за себя – «Самое красивое лицо Беларуси»....
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