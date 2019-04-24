«Самое красивое лицо Беларуси». В финале 19 девушек – и за них голосуют по фото

Источник материала: KYKY

Второй раз в Минске проходит соревнование для беларусок с «легким» налетом объективизации. Название говорит само за себя – «Самое красивое лицо Беларуси». Девушки соревнуются в лучшем сцеплении генов, владении искусством мейкапа и навыках работы фотографа в графическом редакторе.



В состязании участвуют 19 беларусок, пишет TUT.by. Финалистку коронуют и отправят на международный конкурс «Самое красивое лицо мира – 2019», который пройдет в Филиппинах. Та, что займет второе место, получит бесплатную возможность проявить себя в конкурсе «Мисс Минск». Той же, что окажется на третьем месте, выпадет шанс побывать на конкурсе «Мисс Евразия».



А теперь – главное. К конкурсу организаторы допустили только незамужних – видимо, чтобы не распыляться, а сосредоточиться на победе. Возраст: от 18 до 28 лет, рост – от 165 сантиметров. Разумеется, никаких вредных привычек и крупных татуировок! Как ни странно, среди живых людей нашлись те, кто соответствовал требованиям: более двух тысяч девушек прислали заявки на участие. Но их число сократилось больше, чем в 105 раз.



На TUT.by голосование уже объявлено: по фотографиям пользователи выбирают самое красивое лицо. Пока лидирует двадцатилетняя Янина Храмцова из Минска – у нее 1892 голоса.

























Фото обложки: TUT.by .