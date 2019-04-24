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«Соревнования заставляют мобилизироваться». Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Бресте

25.04.2019 12:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Бресте стартовал Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На водных дорожках соревнуются атлеты из всех регионов страны, а также спортсмены из Грузии, Молдовы, Узбекистана. Всего более 300 человек.

Соревнования пройдут на стандартных дистанциях 200/500/1000 метров в «одиночках» и «двойках». Также состоятся заезды и в неолимпийских видах программы: они станут отборочными для участия в этапах Кубка мира.

«Соревнования заставляют мобилизироваться». Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Бресте

Олег Юреня, участник национальной команды по гребле на байдарках и каноэ:
На самом деле, я не готовился к этому старту, поэтому высоких результатов, даже если бы погода позволяла, не думаю, что мы смогли бы показать. Соревнования заставляют мобилизироваться и оценить, в каком направлении мы движемся.

«Соревнования заставляют мобилизироваться». Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Бресте

Владимир Шантарович, главный тренер национальной команды по гребле на байдарках и каноэ:
Основная задача – одиночное прохождение, просмотр, базовые связки – это «двойки». Мальчики, девочки – каноисты и каноистки. Вот для чего эта гонка проводится. Посмотреть, что в стране подросло, что интересного появилось в региональных центрах, потому что здесь, в основном, представители региональных центров.

Соревновательная программа Кубка продлится до 28 апреля включительно. Из ближайших крупных стартов у спортсменов значатся Европейские игры – с 21 по 30 июня и чемпионат мира, который пройдет в конце августа в Венгрии.

«Соревнования заставляют мобилизироваться». Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Бресте

«Соревнования заставляют мобилизироваться». Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ стартовал в Бресте
 
Теги: Брест
 
 
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Новости Беларуси. В Бресте стартовал Кубок Беларуси по гребле на байдарках и каноэ, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На водных дорожках соревнуются атлеты из всех...
 
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