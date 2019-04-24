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Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. С заботой о природе. В Минске презентовали уникальную коллекцию маек с фрагментами из Красной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это принты с животными и растениями, которые находятся под угрозой исчезновения.
Так, иллюстраторы перенесли на ткань сипуху, норку европейскую, жука-оленя. Свое видение моды с приставкой «эко» представил отечественный производитель. Минприроды поддержало эту инициативу. Над новым форматом одежды, аналогов которому еще не было, работали известные белорусские художники и дизайнеры.
Анна Редько, иллюстратор:
Алексей Лимонов, графический дизайнер:
Николай Свидинский, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Оригинальная коллекция вышла в ограниченном выпуске. Производители говорят: выпускали не ради прибыли. Особое внимание с помощью такого креативного проекта – к проблемам окружающей среды хотят привлечь у молодежи.
Подобные инициативы планируют поддерживать в Беларуси активнее. Кстати, сейчас в нашей стране насчитывается около ста экообъединений. Вопросы бережного отношения к окружающей среде здесь исследуют общественные экологи.
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Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями
Новости Беларуси. С заботой о природе. В Минске презентовали уникальную коллекцию маек с фрагментами из Красной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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