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Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

25.04.2019 12:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С заботой о природе. В Минске презентовали уникальную коллекцию маек с фрагментами из Красной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это принты с животными и растениями, которые находятся под угрозой исчезновения.

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Так, иллюстраторы перенесли на ткань сипуху, норку европейскую, жука-оленя. Свое видение моды с приставкой «эко» представил отечественный производитель. Минприроды поддержало эту инициативу. Над новым форматом одежды, аналогов которому еще не было, работали известные белорусские художники и дизайнеры.

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Анна Редько, иллюстратор:
Растение, по скандинавским легендам, – это Trollius, то есть как цветок троллей. То есть то, что овеяно какими-то мифами. Мне нравится эта картина, которая в целом получилась более сказочная. Это не ботаническая иллюстрация, а именно пережитая через себя.

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Алексей Лимонов, графический дизайнер:
Участвовать в проектах, особенно если это наши производители, которым интересно делать такие проекты, это становится круто.

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Николай Свидинский, начальник управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:
Видовое разнообразие – самое богатое, но еще не все. Мы думаем, по этому направлению есть куда двигаться.

Оригинальная коллекция вышла в ограниченном выпуске. Производители говорят: выпускали не ради прибыли. Особое внимание с помощью такого креативного проекта – к проблемам окружающей среды хотят привлечь у молодежи.

Подобные инициативы планируют поддерживать в Беларуси активнее. Кстати, сейчас в нашей стране насчитывается около ста экообъединений. Вопросы бережного отношения к окружающей среде здесь исследуют общественные экологи.

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями

Сипуха, норка и редкие грибы. Вы только посмотрите на эти майки с краснокнижными животными и растениями
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. С заботой о природе. В Минске презентовали уникальную коллекцию маек с фрагментами из Красной книги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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