Жители Минска ощущают запах гари. Комментарий МЧС

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В МЧС прокомментировали информацию о запахе гари, о которой сегодня поступают вопросы от жителей Минска.

По информации МЧС, опубликованной в Twitter, около Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано.

Также было опубликовано фото со спутника. Все точки отрабатываются. Сотрудники МЧС попросили при обнаружении пожара в экосистеме немедленно сообщать о нем.



Фото: МЧС

«Дополнительно отправили своих работников и попросили коллег из Минлесхоза в Минском и соседних районах посмотреть обстановку в лесах, на торфяниках, работаем в воздухе. Результат на эту минуту – ничего не обнаружено», – сообщили в МЧС и прикрепили фото лесопарковых зон и территории возле МКАД.



Фото: МЧС



Фото: МЧС



Фото: МЧС