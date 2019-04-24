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Жители Минска ощущают запах гари. Комментарий МЧС

25.04.2019 11:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В МЧС прокомментировали информацию о запахе гари, о которой сегодня поступают вопросы от жителей Минска.

По информации МЧС, опубликованной в Twitter, около Минска пожаров в экосистемах не зафиксировано.

Также было опубликовано фото со спутника. Все точки отрабатываются. Сотрудники МЧС попросили при обнаружении пожара в экосистеме немедленно сообщать о нем.

Жители Минска ощущают запах гари. Комментарий МЧС
Фото: МЧС

«Дополнительно отправили своих работников и попросили коллег из Минлесхоза в Минском и соседних районах посмотреть обстановку в лесах, на торфяниках, работаем в воздухе. Результат на эту минуту – ничего не обнаружено», – сообщили в МЧС и прикрепили фото лесопарковых зон и территории возле МКАД.

Жители Минска ощущают запах гари. Комментарий МЧС
Фото: МЧС

Жители Минска ощущают запах гари. Комментарий МЧС
Фото: МЧС

Жители Минска ощущают запах гари. Комментарий МЧС
Фото: МЧС

Накануне с сильными пожарами боролись в Гродненской и Брестской областях.
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В МЧС прокомментировали информацию о запахе гари, о которой сегодня поступают вопросы от жителей Минска. По информации МЧС, опубликованной в...
 
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