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Жители Минска ощущают запах гари. Комментарий МЧС
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В МЧС прокомментировали информацию о запахе гари, о которой сегодня поступают вопросы от жителей Минска.
По информации МЧС,
Также было опубликовано фото со спутника. Все точки отрабатываются. Сотрудники МЧС попросили при обнаружении пожара в экосистеме немедленно сообщать о нем.
«Дополнительно отправили своих работников и попросили коллег из Минлесхоза в Минском и соседних районах посмотреть обстановку в лесах, на торфяниках, работаем в воздухе. Результат на эту минуту – ничего не обнаружено», – сообщили в МЧС и прикрепили фото лесопарковых зон и территории возле МКАД.
Накануне с сильными пожарами боролись в
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Новости Беларуси. В МЧС прокомментировали информацию о запахе гари, о которой сегодня поступают вопросы от жителей Минска. По информации МЧС, опубликованной в...
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