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В Канаде с рельсов сошёл поезд с опасными химикатами

25.04.2019 11:42 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. В Канаде с рельсов сошел поезд с опасными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло к востоку от города Монреаль в провинции Квебек.

Около 10 вагонов с химикатами сошли с путей и опрокинулись. Пока сообщений об утечке не поступало. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины ЧП предстоит выяснить специалистам.

В Канаде с рельсов сошёл поезд с опасными химикатами

В Канаде с рельсов сошёл поезд с опасными химикатами

В Канаде с рельсов сошёл поезд с опасными химикатами
 
 
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Новости Канады. В Канаде с рельсов сошел поезд с опасными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло к востоку от города Монреаль в...
 
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