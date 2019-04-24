В Канаде с рельсов сошёл поезд с опасными химикатами

Источник материала: СТВ

Новости Канады. В Канаде с рельсов сошел поезд с опасными веществами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ЧП произошло к востоку от города Монреаль в провинции Квебек.

Около 10 вагонов с химикатами сошли с путей и опрокинулись. Пока сообщений об утечке не поступало. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины ЧП предстоит выяснить специалистам.











