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Наезд на пешеходов в Калифорнии: водителю предъявили обвинение в покушении на убийство восьми человек
Источник материала: СТВ
Новости США. Водителю, совершившему 24 апреля
Ему вменяют покушение на убийство восьми человек – по количеству пострадавших в результате ЧП. Правоохранители считают, что мужчина умышленно не сбавил скорость и въехал в толпу людей. Об этом свидетельствуют следы на месте происшествия. Подозреваемый находится под стражей.
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Наезд на пешеходов в Калифорнии: водителю предъявили обвинение в покушении на убийство восьми человек
Новости США. Водителю, совершившему 24 апреля наезд на пешеходов в Калифорнии, предъявлены обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ему вменяют...
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