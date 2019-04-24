Наезд на пешеходов в Калифорнии: водителю предъявили обвинение в покушении на убийство восьми человек

Источник материала: СТВ

Новости США. Водителю, совершившему 24 апреля наезд на пешеходов в Калифорнии, предъявлены обвинения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ему вменяют покушение на убийство восьми человек – по количеству пострадавших в результате ЧП. Правоохранители считают, что мужчина умышленно не сбавил скорость и въехал в толпу людей. Об этом свидетельствуют следы на месте происшествия. Подозреваемый находится под стражей.







