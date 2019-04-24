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Тело женщины обнаружили при тушении лесного пожара на Брестчине

25.04.2019 11:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Брестской области при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину.  

По информации МЧС, в Березовском районе недалеко от д. Заречье вечером 24 апреля произошло загорание лесной подстилки Бронногорского лесничества Ивацевичского лесхоза.  

Во время тушения пожара лесники обнаружили тело женщины. Ее личность и обстоятельства гибели устанавливаются.  

Огонь повредил лесную подстилку на площади 2 га.  

Также устанавливается причина пожара.  

Накануне всю вторую половину дня лесной пожар бушевал в Гродненском районе.  

В тушении пожара были задействованы 346 человек (читать далее).  
 
 
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Новости Беларуси. В Брестской области при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину.   По информации МЧС, в Березовском районе недалеко от д. Заречье...
 
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