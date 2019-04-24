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Тело женщины обнаружили при тушении лесного пожара на Брестчине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Брестской области при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину.
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Во время тушения пожара лесники обнаружили тело женщины. Ее личность и обстоятельства гибели устанавливаются.
Огонь повредил лесную подстилку на площади 2 га.
Также устанавливается причина пожара.
Накануне всю вторую половину дня лесной пожар бушевал в Гродненском районе.
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Новости Беларуси. В Брестской области при тушении лесного пожара обнаружили погибшую женщину. По информации МЧС, в Березовском районе недалеко от д. Заречье...
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