В Гомеле легковушка «догнала» автобус

Источник материала: Tut.by

Происшествие произошло сегодня примерно в 12.40. на улице Хатаевича. Видео поделился читатель TUT.BY Евгений.

Легковой автомобиль въехал в автобус. При этом часть капота оказалась под ним.

— За рулем была девушка, сильно испугалась, но жива и здорова, — прокомментировал ДТП автор видео.