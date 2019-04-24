|
В Гомеле легковушка «догнала» автобус
Источник материала: Tut.by
Происшествие произошло сегодня примерно в 12.40. на улице Хатаевича. Видео поделился читатель TUT.BY Евгений.
Легковой автомобиль въехал в автобус. При этом часть капота оказалась под ним.
— За рулем была девушка, сильно испугалась, но жива и здорова, — прокомментировал ДТП автор видео.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
- За рулем была девушка, сильно испугалась, но жива и здорова, - прокомментировал ДТП автор видео.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)