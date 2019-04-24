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Как справиться с высоким градусом?

25.04.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Алкоголь сегодня, как и много веков назад, – неотъемлемая часть жизни многих людей. Пьют на праздниках и корпоративах, на отдыхе и в выходные. Даже бокал вина или кружка пива вечером после работы уже не считается чем-то предосудительным. Так где грань между здоровым потреблением спиртного и зависимостью? И можно ли с зеленым змием бороться в одиночку?

Георгий Волчек – талантливый актер и шоумен. О своей слабости к алкоголю сегодня он рассказывает открыто. В 90-х он много гастролировал с известными музыкантами и выступал в качестве конферансье. График был плотный. Ежедневные концерты, как правило, заканчивались богатым и теплым приемом. 

«Халява! Она во всем виновата! А если серьезно, то заканчивается концерт и понеслось. Красную икру ели ложками, а бывало даже и руками. Спиртное лилось рекой. Доходило до того, что начиналось застолье с водки и виски, заканчивалось шампанским и пивом. А в 10 утра нужно было стоять на сцене где-нибудь в Якутии. Я, бывало, уже на автомате: добрый вечер, друзья. Из зала говорят, мол, утро же у нас. Приходилось выкручиваться: да? Отлично! Просто в Беларуси сейчас вечер», – рассказал Волчек.

Свои первые сто граммов Георгий, он же Жора, помнит до сих пор. Было это еще в детстве. Раньше был такой воспитательный прием. Когда родственники сами наливали, чтобы получить эффект от обратного. Мол, попробуй и никогда больше в рот не бери.

«Мне дядька налил водки, говорит: хочешь? Ну, я ответил – да. Выпил и понял: фу, какая гадость. А он мне: а ты думал, мы тут мед пьем, что ты туда так смотришь?» – вспомнил актер.

Георгий Волчек – человек творческий и жизнерадостный. Признается, когда в работе и в душе пустота, самый простой и доступный выход – алкоголь. Потом он же становится и тупиком. Таких примеров в театральной среде много. И очень разных. Георгий Волчек знает, о чем говорит. Он лично был знаком со многими знаменитыми актерами.

Как справиться с высоким градусом?

«Олег Даль. Он пил и ничего не мог с этим сделать, хотя как актер – гений. Андрей Миронов употреблял спиртное, но умел вовремя остановиться. У него совсем другое отношение к этому. Папанов мог выпить стакан коньяка за вечер, но он был великолепен, остроумно шутил, как и его многочисленные киногерои», – отметил Волчек.

С алкоголем на «ты» Георгий Волчек был со студенчества. И многолетнее злоупотребление спиртным дало о себе знать. Начались серьезные проблемы со здоровьем.

Как справиться с высоким градусом?

«Когда у них спрашиваешь: почему вы пьете? Первое, что мы слышим: так мы снимаем стресс. Люди не умеют снимать стресс и прибегают к спиртному. У людей, страдающих алкогольной зависимостью, много страхов, тревоги. Им некомфортно наедине с собой. Они боятся заглянуть вглубь себя», – рассказала старший психолог лечебно-трудового профилактория Наталья Король.

Факт: в Беларуси до сих пор алкоголиков лечат в ЛТП. Лечебно-трудовые профилактории достались в наследство от советского прошлого. Тогда от алкоголизма лечили в обязательном порядке. Сегодня в стране работает девять ЛТП. В трех лечатся женщины, шесть занимают мужчины. Находятся там полгода. Основа лечения – трудотерапия. А еще психологическая и медицинская поддержка.

Как справиться с высоким градусом?

От алкогольной зависимости избавиться полностью нельзя. Можно добиться стойкой ремиссии. Как это сделать, знает психотерапевт Алексей Ходоркин. Больше 30 лет он помогает побороть тягу к алкоголю с помощью эмоционально-стрессовой терапии. В народе это называют «кодированием».

Факт: Александр Романович Довженко разработал свою методику лечения от алкоголизма в 70-х годах ХХ века. В 1984 году ее официально утвердил Минздрав СССР. Врач вводит пациента в легкий гипноз и внушает запрет на употребление алкоголя. Но чтобы метод подействовал, необходимо одно условие – желание человека избавиться от зависимости.

50 граммов коньяка или бокал вина вечером иногда считают даже полезным. Говорят, расширяет сосуды, снимает напряжение за день и это не пагубно для организма человека. Наоборот, действует, как профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Хадоркин уверен: употребление спиртного даже раз в неделю говорит о зависимости. 

Как справиться с высоким градусом?

«Алкоголь страшен тем, что подавляет выработку дофамина – гормона благополучия и хорошего настроения. Это как старая поговорка, когда алкоголик говорит: я не грустный, я трезвый. Они, когда не пьют, у них подавляется выработка дофамина. Но организм умный и перестает продуцировать, потому что знает, что будет стимулятор. И алкоголь им необходим, чтобы чувствовать себя комфортно», – пояснил Хадоркин.

В 2006 году актер Георгий Волчек весил 135 килограммов. Он хоть и работал в комедийном жанре, но толстый клоун в шоу-бизнесе никому оказался не нужен. 

«Это, наверное, грань, когда ты стоишь, смотришь в зеркало и говоришь сам себе: кому ты нужен? Я взялся за себя, 50 кг ушли за три года. Но звоночки, что пора завязывать, у меня были и раньше. Как- то, помню, веду свадьбу, и отец молодых говорит: я, Георгий, с Вами только на брудершафт! И вдруг вижу у кого-то из гостей мобильный телефон из-под стола, снимают на камеру. И после этого я понял: все! стоп!» – вспомнил Волчек.

Со своей зависимостью от высокого градуса Георгий справился сам. Уверен, нет никаких пилюль и магии. Все дело в личном желании и генетике. В родословной Волчека сильно пьющих нет, зато много долгожителей. А еще совсем недавно актер в свои 55 влюбился и впервые в жизни женился. И стал по-настоящему счастливым. 

Как справиться с высоким градусом?

«С годами приходит мудрость, к некоторым только годы. Надеюсь, что ко мне пришла мудрость. У меня полный шкаф спиртного. И когда моя тетка с мамой приехали ко мне домой, увидели все это и сказали: «Да, можно сказать, что здесь алкоголик не живет, у него все это добро не стояло бы», – объяснил актер. 

Сейчас Георгий Волчек – востребованный актер. Играет в театре, снимается в сериалах. Его часто приглашают. Признается, если неделю нет работы, то готов даже бесплатно выступать. Но и от спиртного совсем Георгий Волчек не отказался. Нашел для себя безопасную меру.

Полностью от алкоголя вряд ли можно избавиться. Да и стоит ли себе отказывать в бокале шампанского, к примеру, на Новый год. Пить или не пить? Ответ на этот вопрос дает себе каждый. Важно понимать: алкоголь – это не средство от хандры и усталости. И без него жизнь можно раскрасить в светлые тона.



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Советы по избавлению от «зеленого змия» от Георгия Волчека.
 
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