Кого занесут на Доску почёта Слуцкого района в 2019 году. Список

В рамках мероприятий, посвящённых Празднику труда, 1 мая в Слуцке напротив райисполкома откроется обновлённая Доска почёта.
Стало известно, какие организации и работники удостоены в этом году почётного звания.
Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района:
государственное предприятие «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги (директор Красуцкий Николай Григорьевич);
государственное учреждение «Слуцкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» (директор Володкович Валерий Геннадьевич);
государственное учреждение культуры «Слуцкий городской Молодежный центр» (директор Таганович Лариса Ивановна);
государственное учреждение образования «Гимназия №1 г. Слуцка» (директор Миронова Елена Николаевна);
государственное учреждение образования «Слуцкая детская художественная школа искусств» (директор Колядко Роман Вячеславович);
государственное учреждение образования «Средняя 1 школа №11 г. Слуцка» (директор Гаркавенко Валерий Викторович);
государственное учреждение образования «Ясли-сад №19 г. Слуцка» (заведующий, Жук Светлана Константиновна);
коммунально торгово-производственное унитарное предприятие «Универмаг «Слуцк» (директор Блахина Наталья Викторовна);
отделение анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница» (врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) Ермакович Валерий Вадимович);
открытое акционерное общество «Козловичи-Агро» (директор Пенязь Сергей Владимирович);
открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (директор Прудник Николай Павлович);
открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод» (директор Чирец Дмитрий Демьянович);
открытое акционерное общество «Сороги-Агро» (директор Купрацевич Александр Сергеевич);
Покрашевский сельский Совет депутатов (председатель Гарбацевич Иван Иванович);
строительное управление 55 открытого акционерного общества «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» (начальник Вересковский Виталий Иванович);
филиал «Подсобное сельское хозяйство открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» (директор Барона Сергей Алексеевич);
частное торгово-производственного унитарного предприятия «Спецмашиностроение» (директор Исаков Виктор Петрович);
Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:
Шкляревского Сергея Ивановича - Героя Социалистического Труда заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;
Батановой Валентины Ивановны - кавалера ордена Трудовой Славы, бывшего оператора машинного доения коров колхоза имени Кирова;
Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы:
Акаёмова Юрия Викторовича - врача травматолога-ортопеда (заведующего) травматологического отделения учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница»;
Барановского Александра Леонидовича - водителя автомобиля 4 разряда Слуцкого регионального узла почтовой связи Минского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»;
Бебо Константина Алексеевича - водителя автомобиля филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №125»;
Гончаревич Светланы Николаевны - бригадира производственной бригады в животноводстве молочно-товарной фермы №1 открытого акционерного общества «Весейский Покров»;
Горбуновой Ирины Владимировны - учителя немецкого языка государственного учреждения образования «Гимназия №2 г. Слуцка»;
Евсюк Ольги Михайловны - социального работника отделения социальной помощи на дому государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»;
Жогло Михаила Евгеньевича - тракториста-машиниста открытого акционерного общества «Агрофирма «Лучники»;
Зубрицкого Евгения Николаевича - воспитанника государственного учреждения образования «Центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи» учащегося 11 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа №10 имени С. Ф. Рубанова г Слуцка»;
Кандыбовича Алексея Владимировича - воспитанника государственного учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества», учащегося 11 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Слуцка»;
Касьяновой Таисии Ивановны - заведующий магазином №57 «Продукты» коммунального торгово-производственного унитарного предприятия «Слуцкторг»;
Костюкевич Марии Владимировны - заведующей складом готовой продукции унитарного предприятия «Ямполь-Слуцк» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»;
Котович Галины Евгеньевны - оператора машинного доения филиала «Подсобное сельское хозяйство открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
Кравца Николая Николаевича - командира взвода патрульно-постовой службы милиции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома;
Купы Руслана Петровича - мостовщика открытого акционерного общества «ПМК-71»;
Курильчик Тамары Григорьевны - раскладчика сырья 3-го разряда открытого акционерного общества «Слуцкий льнозавод»;
Михневича Николая Николаевича - продавца 6-го разряда магазина №125 д. Сороги торгово-производственного унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС»;
Мурзова Виталия Александровича - тракториста-машиниста филиала «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
Пацикалик Татьяны Николаевны - начальника маслодельного и приемно-аппаратного цеха открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат;
Прибыток Юрия Ивановича - тракториста-машиниста сельскохозяйственного филиала открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»;
Прокоповича Александра Николаевича - водителя открытого акционерного общества «Козловичи-Агро»;
Стамбровского Тимофея Игоревича - учащегося 10 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа №11 г. Слуцка»;
Томашковой Аллы Николаевны - начальника прядильно-ткацкого цеха республиканского унитарного предприятия художественных изделий «Слуцкие пояса»;
Хилинского Александра Николаевича - начальника цеха котельной аг Вежи котельного производства коммунального унитарного производственного предприятия «Слуцкое ЖКХ»;
Царикович Натальи Михайловны - приемщика заказов участка химчистки крашения и прачечных услуг открытого акционерного общества «Слуцкая фабрика пошива одежды»;
Цвирко Натальи Алексеевны - главного специалиста сектора продаж отдела корпоративного бизнеса Центра банковских услуг № 615 филиала № 633 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»;
Цвирко Сергея Владимировича - бойца скота участка по убою крупного рогатого скота и свиней мясожирового цеха открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
Шадрина Валентина Алексеевича - главного инженера филиала «Подсобное сельское хозяйство открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
Шуманина Дмитрия Викторовича - заведующего отделом по работе с молодежью государственного учреждения культуры «Слуцкий городской Дом культуры»;
Шуманского Николая Ивановича - животновода молочно-товарной фермы «Прощицы» филиала «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
Шуманской Натальи Евгеньевны - руководителя народной студии изобразительного искусства «Вытокі» государственного учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества»;
Янковича Олега Леонидовича - водителя автомобиля филиала «Автобусный парк №2» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»;