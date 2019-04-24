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Кого занесут на Доску почёта Слуцкого района в 2019 году. Список

25.04.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Кого занесут на Доску почёта Слуцкого района в 2019 году. Список

В рамках мероприятий, посвящённых Празднику труда, 1 мая в Слуцке напротив райисполкома откроется обновлённая Доска почёта.

Стало известно, какие организации и работники удостоены в этом году почётного звания.

Трудовые коллективы предприятий, учреждений и организаций района:

  • государственное предприятие «Совхоз «Рачковичи» Белорусской железной дороги (директор Красуцкий Николай Григорьевич);
  • государственное учреждение «Слуцкая специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва» (директор Володкович Валерий Геннадьевич);
  • государственное учреждение культуры «Слуцкий городской Молодежный центр» (директор Таганович Лариса Ивановна);
  • государственное учреждение образования «Гимназия №1 г. Слуцка» (директор Миронова Елена Николаевна);
  • государственное учреждение образования «Слуцкая детская художественная школа искусств» (директор Колядко Роман Вячеславович);
  • государственное учреждение образования «Средняя 1 школа №11 г. Слуцка» (директор Гаркавенко Валерий Викторович);
  • государственное учреждение образования «Ясли-сад №19 г. Слуцка» (заведующий, Жук Светлана Константиновна);
  • коммунально торгово-производственное унитарное предприятие «Универмаг «Слуцк» (директор Блахина Наталья Викторовна);
  • отделение анестезиологии и реанимации учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница» (врач анестезиолог-реаниматолог (заведующий) Ермакович Валерий Вадимович);
  • открытое акционерное общество «Козловичи-Агро» (директор Пенязь Сергей Владимирович);
  • открытое акционерное общество «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» (директор Прудник Николай Павлович);
  • открытое акционерное общество «Слуцкий хлебозавод» (директор Чирец Дмитрий Демьянович);
  • открытое акционерное общество «Сороги-Агро» (директор Купрацевич Александр Сергеевич);
  • Покрашевский сельский Совет депутатов (председатель Гарбацевич Иван Иванович);
  • строительное управление 55 открытого акционерного общества «Стройтрест №3 Ордена Октябрьской революции» (начальник Вересковский Виталий Иванович);
  • филиал «Подсобное сельское хозяйство открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат» (директор Барона Сергей Алексеевич);
  • частное торгово-производственного унитарного предприятия «Спецмашиностроение» (директор Исаков Виктор Петрович);

Фотографии с фамилиями заслуженных людей района:

  • Шкляревского Сергея Ивановича - Героя Социалистического Труда заведующего Покрашевским фельдшерско-акушерским пунктом;
  • Батановой Валентины Ивановны - кавалера ордена Трудовой Славы, бывшего оператора машинного доения коров колхоза имени Кирова;

Фотографии с фамилиями передовиков производства и социально-культурной сферы:

  • Акаёмова Юрия Викторовича - врача травматолога-ортопеда (заведующего) травматологического отделения учреждения здравоохранения «Слуцкая центральная районная больница»;
  • Барановского Александра Леонидовича - водителя автомобиля 4 разряда Слуцкого регионального узла почтовой связи Минского филиала республиканского унитарного предприятия почтовой связи «Белпочта»;
  • Бебо Константина Алексеевича - водителя автомобиля филиала коммунального унитарного предприятия по проектированию, ремонту и строительству дорог «Минскоблдорстрой» - «ДРСУ №125»;
  • Гончаревич Светланы Николаевны - бригадира производственной бригады в животноводстве молочно-товарной фермы №1 открытого акционерного общества «Весейский Покров»;
  • Горбуновой Ирины Владимировны - учителя немецкого языка государственного учреждения образования «Гимназия №2 г. Слуцка»;
  • Евсюк Ольги Михайловны - социального работника отделения социальной помощи на дому государственного учреждения «Слуцкий территориальный центр социального обслуживания населения»;
  • Жогло Михаила Евгеньевича - тракториста-машиниста открытого акционерного общества «Агрофирма «Лучники»;
  • Зубрицкого Евгения Николаевича - воспитанника государственного учреждения образования «Центр технического и прикладного творчества учащейся молодежи» учащегося 11 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа №10 имени С. Ф. Рубанова г Слуцка»;
  • Кандыбовича Алексея Владимировича - воспитанника государственного учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества», учащегося 11 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа №6 г. Слуцка»;
  • Карулис Татьяны Анатольевны - инженера-технолога размольного цеха открытого акционерного общества «Слуцкий комбинат хлебопродуктов»;
  • Касьяновой Таисии Ивановны - заведующий магазином №57 «Продукты» коммунального торгово-производственного унитарного предприятия «Слуцкторг»;
  • Костюкевич Марии Владимировны - заведующей складом готовой продукции унитарного предприятия «Ямполь-Слуцк» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению»;
  • Котович Галины Евгеньевны - оператора машинного доения филиала «Подсобное сельское хозяйство открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
  • Кравца Николая Николаевича - командира взвода патрульно-постовой службы милиции милиции общественной безопасности отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома;
  • Купы Руслана Петровича - мостовщика открытого акционерного общества «ПМК-71»;
  • Курильчик Тамары Григорьевны - раскладчика сырья 3-го разряда открытого акционерного общества «Слуцкий льнозавод»;
  • Михневича Николая Николаевича - продавца 6-го разряда магазина №125 д. Сороги торгово-производственного унитарного предприятия «Слуцкая база ОПС»;
  • Мурзова Виталия Александровича - тракториста-машиниста филиала «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
  • Пацикалик Татьяны Николаевны - начальника маслодельного и приемно-аппаратного цеха открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат;
  • Прибыток Юрия Ивановича - тракториста-машиниста сельскохозяйственного филиала открытого акционерного общества «Слуцкий сыродельный комбинат»;
  • Прокоповича Александра Николаевича - водителя открытого акционерного общества «Козловичи-Агро»;
  • Стамбровского Тимофея Игоревича - учащегося 10 «А» класса государственного учреждения образования «Средняя школа №11 г. Слуцка»;
  • Томашковой Аллы Николаевны - начальника прядильно-ткацкого цеха республиканского унитарного предприятия художественных изделий «Слуцкие пояса»;
  • Хилинского Александра Николаевича - начальника цеха котельной аг Вежи котельного производства коммунального унитарного производственного предприятия «Слуцкое ЖКХ»;
  • Царикович Натальи Михайловны - приемщика заказов участка химчистки крашения и прачечных услуг открытого акционерного общества «Слуцкая фабрика пошива одежды»;
  • Цвирко Натальи Алексеевны - главного специалиста сектора продаж отдела корпоративного бизнеса Центра банковских услуг № 615 филиала № 633 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк»;
  • Цвирко Сергея Владимировича - бойца скота участка по убою крупного рогатого скота и свиней мясожирового цеха открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
  • Шадрина Валентина Алексеевича - главного инженера филиала «Подсобное сельское хозяйство открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
  • Шуманина Дмитрия Викторовича - заведующего отделом по работе с молодежью государственного учреждения культуры «Слуцкий городской Дом культуры»;
  • Шуманского Николая Ивановича - животновода молочно-товарной фермы «Прощицы» филиала «Подсобное сельское хозяйство «Наша Нива» открытого акционерного общества «Слуцкий мясокомбинат»;
  • Шуманской Натальи Евгеньевны - руководителя народной студии изобразительного искусства «Вытокі» государственного учреждения образования «Слуцкий Центр детского творчества»;
  • Янковича Олега Леонидовича - водителя автомобиля филиала «Автобусный парк №2» открытого акционерного общества «Миноблавтотранс»;


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В рамках мероприятий, посвящённых Празднику труда, 1 мая в Слуцке напротив райисполкома откроется обновлённая Доска почёта. Стало известно, кто из работников и...
 
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